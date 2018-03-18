Кривошеев: как выборы в России влияют на белорусскую экономику

«Сама избирательная кампания, выборы такого масштаба, такого уровня, да еще в такой стране, как Российская Федерация, всегда порождают в обществе ожидания, и не только неких косметических изменений в экономике. Уверенность людей в том, что завтра будет лучше, стимулирует потребление, и экономика демонстрирует рост. Если коротко, экономика — это то, что мы думаем о ней», — резюмирует Кривошеев.