Кривошеев: как выборы в России влияют на белорусскую экономику
Политический обозреватель Агентства телевизионных новостей Белтелерадиокомпании Андрей Кривошеев рассуждает о реакции белорусской экономики на политические процессы в России.
Политический обозреватель Агентства телевизионных новостей Белтелерадиокомпании Андрей Кривошеев рассуждает о реакции белорусской экономики на политические процессы в России.
Исход президентских выборов в России многие увязывают с ожиданием позитивных перемен, укреплением и расширением экономических связей между Беларусью и Россией, с некой надеждой на обновление экономического вектора, считает политический обозреватель АТН Белтелерадиокомпании Андрей Кривошеев.
«Сама избирательная кампания, выборы такого масштаба, такого уровня, да еще в такой стране, как Российская Федерация, всегда порождают в обществе ожидания, и не только неких косметических изменений в экономике. Уверенность людей в том, что завтра будет лучше, стимулирует потребление, и экономика демонстрирует рост. Если коротко, экономика — это то, что мы думаем о ней», — резюмирует Кривошеев.
Беседу с политическим обозревателем Андреем Кривошеевым слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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