Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Катастрофа MH17: Boeing нацеливали на «борт» Путина - СМИ
Великобритания отреагировала на высылку своих дипломатов из РФ
Тимати купил дочке сундук для игрушек за $68 тысяч
Минобороны сделало заявление после предложения РФ «заткнуться»
Ирина Безрукова изменилась до неузнаваемости
#2012vs2018: соцсети охватил новый флэшмоб Вы тоже можете поучаствовать
Это Крым вас не признает: ответ Рунета на план Эстонии по выбором
Лавров: Британии придется ответить за обман
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
Минобороны РФ опубликовало видео стрельбы снарядами «Краснополь»
Британия отреагировала на ответные меры России
Как добиться успеха: 10 правил от Опры Уинфри
Хакеры слили в Сеть обнаженные фото Меган Маркл
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
Что сделает с вами коварный грипп этой весной
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
В США строят музей создателя «Звездных войн»
Фоторепортажи
8Представители Южной Кореи побывали в КНДР
8Венере Милосской сделали протезы
11:07 (мск), источник: Sputnik.by

Кривошеев: как выборы в России влияют на белорусскую экономику

Политический обозреватель Агентства телевизионных новостей Белтелерадиокомпании Андрей Кривошеев рассуждает о реакции белорусской экономики на политические процессы в России.

Источник: Sputnik.by

Исход президентских выборов в России многие увязывают с ожиданием позитивных перемен, укреплением и расширением экономических связей между Беларусью и Россией, с некой надеждой на обновление экономического вектора, считает политический обозреватель АТН Белтелерадиокомпании Андрей Кривошеев.

«Сама избирательная кампания, выборы такого масштаба, такого уровня, да еще в такой стране, как Российская Федерация, всегда порождают в обществе ожидания, и не только неких косметических изменений в экономике. Уверенность людей в том, что завтра будет лучше, стимулирует потребление, и экономика демонстрирует рост. Если коротко, экономика — это то, что мы думаем о ней», — резюмирует Кривошеев.

Беседу с политическим обозревателем Андреем Кривошеевым слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Фотофакт: Путин проголосовал на выборах президента РФ
Принц Гарри отказался подписать брачный договор перед свадьбой с Маркл
Британский МИД назвал российские санкции бесполезными
Умер журналист Павел Михалев
«Страны-источники» яда «Новичок» ответили на слова Захаровой
Трамп заявил о мошенничестве в расследовании «российского дела»
На Украине россиян не пускают на избирательные участки
Путин проголосовал на выборах президента
Российские паралимпийцы заняли 2-е место в медальном зачете ПИ
Спорт
Кошмар Наваса, позор полиции, класс Адриану Красно-белые обыграли «Рубин», несмотря на ужасное поле и 16-градусный мороз
Авто
Toyota Camry нового поколения: «Авто Mail.Ru» начал первый тест Прямо сейчас редактор «Авто Mail.Ru» Вадим Гагарин тестирует Toyota Camry нового поколения!
Hi-Tech
Как работает роторно-поршневой двигатель: зрелищный ролик в slow-mo Как движется механизм роторно-поршневого двигателя во время работы: удивительные кадры.
Кино
Семья 24-летнего Шварценеггера поддержала его на премьере фильма На красную дорожку также вышли Джастин Бибер и Белла Торн
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Павильоны метро «Солнцево» сделали в виде деревенских домиков
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
В Лондоне выставили на продажу дом известного художника
Леди
7 звезд, которые не любят диеты (как мы их понимаем!) Возможно, эти знаменитости и лукавят, утверждая, что диете и спорту они предпочтут вечер на диване в компании с кружкой пива и чипсами
Дети
Татьяна Навка готовится снова стать матерью По словам прославленной фигуристки, она мечтает о сыне.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь