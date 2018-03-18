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11:26 (мск), источник: СуперОмск

На выборы президента в Омской области пришли уже 27,11% жителей

Появились свежие данные о явке на избирательные участки в воскресенье, 18 марта, по Омской области.

Источник: Reuters

По состоянию на 12 часов явка избирателей составила 27,11% от всех избирателей Омского региона.

Наибольшая активность избирателей в городе, 24,94%, зафиксирована в Центральном округе.

Также активно голосуют муниципальные районы: в Крутинском районе явка превысила 45% В свою очередь, председатель избирательной комиссии Омской области Алексей Нестеренко отметил, что сейчас на избирательных участках находятся более 4000 наблюдателей от кандидатов, политических партий, общественного контроля.

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