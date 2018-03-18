На выборы президента в Омской области пришли уже 27,11% жителей

По состоянию на 12 часов явка избирателей составила 27,11% от всех избирателей Омского региона.

Также активно голосуют муниципальные районы: в Крутинском районе явка превысила 45% В свою очередь, председатель избирательной комиссии Омской области Алексей Нестеренко отметил, что сейчас на избирательных участках находятся более 4000 наблюдателей от кандидатов, политических партий, общественного контроля.