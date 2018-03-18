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11:03 (мск), источник: ИА Татар-информ

Рустам Минниханов с супругой проголосовали на выборах Президента России

(Казань, 18 марта, «Татар-информ», Арсений Маврин). Президент Татарстана Рустам Минниханов вместе с супругой Гульсиной Ханум ровно в 10 утра посетили избирательный участок № 42, расположенный на ул. Карла Маркса — в первом здании КНИТУ-КАИ им. А. Н. Туполева.

Как и другие избиратели, чета Миннихановых предъявили паспорта и, получив бюллетени, зашли в кабинки. Правда, пробыли в них недолго. Спустя несколько секунд они опустили каждый свой заполненный бланк в прозрачную урну.

«Поздравляю всех нас с праздником. Выборы Президента России — самый главный выбор, который мы делаем», — подчеркнул Президент Татарстана в разговоре с журналистами.

«Я свой выбор сделал. За кого — говорить не буду. Нельзя. Но я — за продолжение развития нашей страны. Обращаюсь ко всем тем, кто еще не проголосовал: посетите свои избирательные участки», — добавил он.

Рустам Минниханов и его супруга получили из рук волонтеров браслеты «Я проголосовал», который дает право на бесплатный проезд в любом виде городского транспорта.

По словам председателя УИК 42 Алексея Лустина, работа на участке идет в штатном режиме. «Как и предполагалось, люди идут хорошо, активно. В первой волне те, кто работает», — поделился он.

«Участок популярен и у наблюдателей. Кроме представителей кандидатов, здесь уже побывали наблюдатели от стран СНГ и в частности — Республики Беларусь, ОБСЕ, от стран Шанхайской организации содружества», — сообщил председатель УИК.

Всего за участком закреплено более 2 тыс. избирателей — 1524 — по месту проживания, 512 — те, кто будут голосовать по месту нахождения, 37 — подали заявления на голосование на дому. Участок обслуживает улицы Батурина, Дзержинского, Большая Красная, Нагорная, Федосеевская, Зои Космодемьянской, Япеева, Тельмана и Карла Маркса.

Кроме Рустама Минниханова и Гульсины Ханум, на этом же участке уже проголосовали министр по делам молодежи и спорту РТ Владимир Леонов, заместитель председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов, первый зам. руководителя исполкома Казани Дамир Фаттахов, заслуженный тренер России Владимир Алекно и др.

Городские власти напоминают, что в 242 зданиях Казани, тех, где располагаются избирательные участки, проходит акция #айданавыборы. Те, кто уже отдали свои голоса, могут сфотографироваться на специальных оборудованных плакатами локациях. Локация на участке № 42 пользовалась огромной популярностью.

Получившиеся фото нужно было выложить с хештегом #айданавыборы в соцсетях. Обязательно нужно указать город и номер избирательного участка. После голосования, которое пройдет с 20 по 25 марта, определятся победители, которым достанутся айфоны, велосипеды и гироскутеры.

Кроме того, в пять вечера, на стадионе «Казань Арена» стартует праздничное мероприятие под названием «Я проголосовал». Для тех, кто придет семьями, организованы зоны активности и специальный детский шатер, будут работать выездные пункты питания. Обещают яркий концерт, а кульминацией вечера станет салют, который начнется ровно в 22.00.

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