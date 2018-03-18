Мэр Краснодара проголосовал на выборах президента

«Мы вместе со всей страной выбираем президента России. Это важнейшее событие для нашей страны, для края, для города, для каждого из нас. Мы выбираем наше будущее на ближайшие шесть лет. Сегодня хорошая погода, надеюсь, что у всех также хорошее, позитивное настроение», — сказал глава Краснодара.