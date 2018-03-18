Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Германии появились вопросы к ультиматуму Мэй в адрес России
Великобритания отреагировала на высылку своих дипломатов из РФ
Татьяна Навка готовится снова стать матерью
Умер Александр Павловский
Ирина Безрукова изменилась до неузнаваемости
#2012vs2018: соцсети охватил новый флэшмоб Вы тоже можете поучаствовать
Русские не играли с такими ставками: РФ встревожила экспертов США
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Штраф 5000 рублей: скоро еще за одно нарушение ПДД
«Лада» против «Киа»: цена одинаковая
Минобороны РФ опубликовало видео стрельбы снарядами «Краснополь»
Британия отреагировала на ответные меры России
Как добиться успеха: 10 правил от Опры Уинфри
Хакеры слили в Сеть обнаженные фото Меган Маркл
38-летний австралиец стал самым старым на Земле «человеком-бабочкой»
Очевидное и невероятное: крахмал для похудения
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
В Милане построили башню из золота
Фоторепортажи
8Представители Южной Кореи побывали в КНДР
8Венере Милосской сделали протезы
11:17 (мск), источник: Кубань 24

Мэр Краснодара проголосовал на выборах президента

Евгений Первышов 18 марта посетил избирательный участок.

«Мы вместе со всей страной выбираем президента России. Это важнейшее событие для нашей страны, для края, для города, для каждого из нас. Мы выбираем наше будущее на ближайшие шесть лет. Сегодня хорошая погода, надеюсь, что у всех также хорошее, позитивное настроение», — сказал глава Краснодара.

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», на избирательных участках Краснодара выступают творческие коллективы и работают буфеты.

Во время загрузки произошла ошибка.
Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Фоторепортаж: Поиски пропавшей девочки в Сочи
Фоторепортаж: Финал чемпионата России по художественной гимнастике в Сочи
Выборы-2018
Выборы-2018 проходят в Татарстане с использованием технических новинок
Мэр Краснодара проголосовал на выборах президента
Губернатор Севастополя пришел голосовать с детьми
В ЦИК рассказали о российских избирателях за рубежом
Британский МИД назвал российские санкции бесполезными
Умер журналист Павел Михалев
«Страны-источники» яда «Новичок» ответили на слова Захаровой
Трамп заявил о мошенничестве в расследовании «российского дела»
На Украине россиян не пускают на избирательные участки
Путин проголосовал на выборах президента
Российские паралимпийцы заняли 2-е место в медальном зачете ПИ
Спорт
Кошмар Наваса, позор полиции, класс Адриану Красно-белые обыграли «Рубин», несмотря на ужасное поле и 16-градусный мороз
Авто
Toyota Camry нового поколения: «Авто Mail.Ru» начал первый тест Прямо сейчас редактор «Авто Mail.Ru» Вадим Гагарин тестирует Toyota Camry нового поколения!
Hi-Tech
Как работает роторно-поршневой двигатель: зрелищный ролик в slow-mo Как движется механизм роторно-поршневого двигателя во время работы: удивительные кадры.
Кино
Семья 24-летнего Шварценеггера поддержала его на премьере фильма На красную дорожку также вышли Джастин Бибер и Белла Торн
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Павильоны метро «Солнцево» сделали в виде деревенских домиков
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
В Лондоне выставили на продажу дом известного художника
Леди
7 звезд, которые не любят диеты (как мы их понимаем!) Возможно, эти знаменитости и лукавят, утверждая, что диете и спорту они предпочтут вечер на диване в компании с кружкой пива и чипсами
Дети
Татьяна Навка готовится снова стать матерью По словам прославленной фигуристки, она мечтает о сыне.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь