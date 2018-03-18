Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Если драка неизбежна, бить будем первыми»: ответ РФ - США
Великобритания отреагировала на высылку своих дипломатов из РФ
Юлия Ковальчук рассказала, как пришла в форму после родов
Продаваемое в магазинах Северной Кореи попало на фото иностранца
Как добиться успеха: 10 правил от Опры Уинфри
#2012vs2018: соцсети охватил новый флэшмоб Вы тоже можете поучаствовать
В США ошеломлены фактом поставки в страну партии СПГ из РФ
Посольство РФ пошутило на тему высылки дипломатов
Штраф 5000 рублей: скоро еще за одно нарушение ПДД
«Лада» против «Киа»: цена одинаковая
Минобороны РФ опубликовало видео стрельбы снарядами «Краснополь»
Британия отреагировала на ответные меры России
Ирина Безрукова изменилась до неузнаваемости
Елена Летучая борется с лишним весом в испанской клинике
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
Что сделает с вами коварный грипп этой весной
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
В Милане построили башню из золота
Фоторепортажи
8Представители Южной Кореи побывали в КНДР
8Венере Милосской сделали протезы
11:09 (мск), источник: РИА Новости

В ЦИК рассказали о российских избирателях за рубежом

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. По данным Центризбиркома, свыше 1,5 миллионов избирателей зарегистрированы за рубежом, в России в списках избирателей числятся 107 миллионов 230 тысяч человек, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Источник: РИА Новости

«В списках зарегистрированы 107 миллионов 230 тысяч человек, свыше 1,5 миллиона — за рубежом», — сказала Памфилова.

По ее словам, 5,7 миллиона человек воспользовались механизмом «мобильный избиратель».

Памфилова также сообщила, что более 7 миллионов россиян достигли возраста избирательного права и смогут впервые проголосовать на выборах президента РФ.

Справка
Как проголосовать на выборах президентаВыборы Президента России состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией Российской Федерации, глава государства будет избран на шестилетний срок путём равного и прямого всеобщего тайного голосования.
Онлайн-трансляция
ТАССКоммерсантъ-Онлайн
Событий пока нет
Событий пока нет
Источники трансляции: ТАСС, Коммерсантъ-Онлайн
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 На Украине полиция не пускает россиян на выборы
Савченко призналась во всем: траектория одной героини
Выборы-2018
Выборы-2018 проходят в Татарстане с использованием технических новинок
Мэр Краснодара проголосовал на выборах президента
Губернатор Севастополя пришел голосовать с детьми
В ЦИК рассказали о российских избирателях за рубежом
Британский МИД назвал российские санкции бесполезными
Умер журналист Павел Михалев
«Страны-источники» яда «Новичок» ответили на слова Захаровой
Трамп заявил о мошенничестве в расследовании «российского дела»
На Украине россиян не пускают на избирательные участки
Путин проголосовал на выборах президента
Российские паралимпийцы заняли 2-е место в медальном зачете ПИ
Спорт
Кошмар Наваса, позор полиции, класс Адриану Красно-белые обыграли «Рубин», несмотря на ужасное поле и 16-градусный мороз
Авто
Toyota Camry нового поколения: «Авто Mail.Ru» начал первый тест Прямо сейчас редактор «Авто Mail.Ru» Вадим Гагарин тестирует Toyota Camry нового поколения!
Hi-Tech
Как работает роторно-поршневой двигатель: зрелищный ролик в slow-mo Как движется механизм роторно-поршневого двигателя во время работы: удивительные кадры.
Кино
Семья 24-летнего Шварценеггера поддержала его на премьере фильма На красную дорожку также вышли Джастин Бибер и Белла Торн
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Павильоны метро «Солнцево» сделали в виде деревенских домиков
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
В Лондоне выставили на продажу дом известного художника
Леди
7 звезд, которые не любят диеты (как мы их понимаем!) Возможно, эти знаменитости и лукавят, утверждая, что диете и спорту они предпочтут вечер на диване в компании с кружкой пива и чипсами
Дети
Татьяна Навка готовится снова стать матерью По словам прославленной фигуристки, она мечтает о сыне.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь