В ЦИК рассказали о российских избирателях за рубежом

В ЦИК рассказали о российских избирателях за рубежом

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. По данным Центризбиркома, свыше 1,5 миллионов избирателей зарегистрированы за рубежом, в России в списках избирателей числятся 107 миллионов 230 тысяч человек, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.