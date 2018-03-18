В ЦИК рассказали о российских избирателях за рубежом
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. По данным Центризбиркома, свыше 1,5 миллионов избирателей зарегистрированы за рубежом, в России в списках избирателей числятся 107 миллионов 230 тысяч человек, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
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