Глава ЦИК назвала число новых избирателей на выборах президента

«Новых избирателей может быть до 7 миллионов, посмотрим, кто из них придёт — это их право», — сказала Памфилова журналистам.

«На 10.00 мск у нас реестре (избирателей) числятся 107 миллионов 200 тысяч избирателей. Это те, кто внесён в списки для голосования после огромной работы, которую мы проделали (по чистке списков от двойников и “мертвых душ”)», — сказала Памфилова.