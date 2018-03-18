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11:07 (мск), источник: РИА Новости

Глава ЦИК назвала число новых избирателей на выборах президента

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Число новых избирателей на выборах президента РФ может достичь 7 миллионов человек, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Источник: РИА Новости

«Новых избирателей может быть до 7 миллионов, посмотрим, кто из них придёт — это их право», — сказала Памфилова журналистам.

«На 10.00 мск у нас реестре (избирателей) числятся 107 миллионов 200 тысяч избирателей. Это те, кто внесён в списки для голосования после огромной работы, которую мы проделали (по чистке списков от двойников и “мертвых душ”)», — сказала Памфилова.

Выборы президента России проходят 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии расположены в избирательном бюллетене.

Справка
Как проголосовать на выборах президентаВыборы Президента России состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией Российской Федерации, глава государства будет избран на шестилетний срок путём равного и прямого всеобщего тайного голосования.
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ТАССКоммерсантъ-Онлайн
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Источники трансляции: ТАСС, Коммерсантъ-Онлайн
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