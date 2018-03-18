Глава ЦИК назвала число новых избирателей на выборах президента
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Число новых избирателей на выборах президента РФ может достичь 7 миллионов человек, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Число новых избирателей на выборах президента РФ может достичь 7 миллионов человек, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
«Новых избирателей может быть до 7 миллионов, посмотрим, кто из них придёт — это их право», — сказала Памфилова журналистам.
Выборы президента России проходят 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии расположены в избирательном бюллетене.
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