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11:21 (мск), источник: Интерфакс

Около трети избирателей к полудню проголосовали в Челябинской области

Челябинск. 18 марта. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Явка избирателей на выборах президента РФ в Челябинской области, по данным на 12:00 по местному времени (10:00 мск), составила 26,52%, сообщается на сайте облизбиркома в воскресенье.

Источник: Reuters

Если сравнивать с выборами президента РФ в 2012 году, явка на это время составляла 19,97%, в 2008 году — 27%.

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