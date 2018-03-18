Около трети избирателей к полудню проголосовали в Челябинской области
Челябинск. 18 марта.
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Челябинск. 18 марта.
Если сравнивать с выборами президента РФ в 2012 году, явка на это время составляла 19,97%, в 2008 году — 27%.
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