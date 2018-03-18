Премьер-министр Правительства республики пришел на избирательный участок вместе с внуками
Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан принял участие в голосовании на выборах президента России.
Источник:ГТРК Башкортостан
Сделать свой выбор он пришел вместе с внуками. Рустэм Марданов считает, что подрастающее поколение должно быть причастно к такому важному общественному событию, которое проходит сегодня в нашей стране.
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