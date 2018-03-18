Рустэм Хамитов проголосовал в Уфе
Глава Башкирии Рустэм Хамитов принял участие в выборах президента России. Как сообщает
Глава Башкирии Рустэм Хамитов принял участие в выборах президента России. Как сообщает
Хамитов также рассказал о том, какое значение имеет эта президентская кампания для страны и республики.
— Главное для нас — экономическое, социальное развитие страны, обеспечение соответствующего качества жизни наших людей. Мы — за динамичное, постоянное, надежное развитие страны и республики, — сказал глава.
Кроме того, Хамитов отдал голос в рейтинговом голосовании за городскую территорию, которую, по его мнению, необходимо в первую очередь благоустроить в Уфе в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Глава Башкирии выбрал развитие Непейцевского дендропарка.
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