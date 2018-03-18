Рустэм Хамитов проголосовал в Уфе

Источник: Пресс-служба главы Башкортостана

Хамитов также рассказал о том, какое значение имеет эта президентская кампания для страны и республики.

— Главное для нас — экономическое, социальное развитие страны, обеспечение соответствующего качества жизни наших людей. Мы — за динамичное, постоянное, надежное развитие страны и республики, — сказал глава.