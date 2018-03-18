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11:15 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

Рустэм Хамитов проголосовал в Уфе

Глава Башкирии Рустэм Хамитов принял участие в выборах президента России. Как сообщает пресс-служба главы региона, руководитель республики проголосовал на участке № 109 в ГКЗ «Башкортостан».

Источник: Пресс-служба главы Башкортостана

Хамитов также рассказал о том, какое значение имеет эта президентская кампания для страны и республики.

— Главное для нас — экономическое, социальное развитие страны, обеспечение соответствующего качества жизни наших людей. Мы — за динамичное, постоянное, надежное развитие страны и республики, — сказал глава.

Кроме того, Хамитов отдал голос в рейтинговом голосовании за городскую территорию, которую, по его мнению, необходимо в первую очередь благоустроить в Уфе в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Глава Башкирии выбрал развитие Непейцевского дендропарка.

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