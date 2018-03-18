В Башкирии явка избирателей на 12 часов составила 29,67%

В республике уже проголосовало 899 577 человек. Активнее всего голосуют жители Балтачевского, Татышлинского и Федоровского районов. Впервые голосующих в республике 50 745.
В списки избирателей на данный момент внесено 3 млн 31 тысяча 99 избирателей.
Сегодня, 18 марта, в России проходят выборы главы государства. Избирателей ждут на 3 398 стационарных избирательных участках и 38 участках, образованных в местах временного пребывания граждан (31 — в лечебных учреждениях, три — в санаториях, три — в СИЗО, один — на железнодорожном вокзале города Уфы).
Граждане России, не имеющие регистрации на территории РФ, смогут выполнить свой гражданский долг на участке № 119 по адресу: г. Уфа, ул. Посадская, 26.
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