В Башкирии явка избирателей на 12 часов составила 29,67%

В республике уже проголосовало 899 577 человек. Активнее всего голосуют жители Балтачевского, Татышлинского и Федоровского районов. Впервые голосующих в республике 50 745.

Сегодня, 18 марта, в России проходят выборы главы государства. Избирателей ждут на 3 398 стационарных избирательных участках и 38 участках, образованных в местах временного пребывания граждан (31 — в лечебных учреждениях, три — в санаториях, три — в СИЗО, один — на железнодорожном вокзале города Уфы).