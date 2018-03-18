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11:14 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии явка избирателей на 12 часов составила 29,67%

УФА, 18 мар 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В Башкирии явка избирателей на выборах главы государства на 12 часов составила 29,67%, сообщила секретарь ЦИК РБ Марина Долматова. На выборах Президента России в 2012 году на 12 часов проголосовали 23,99 процента жителей.

Источник: Башинформ

В республике уже проголосовало 899 577 человек. Активнее всего голосуют жители Балтачевского, Татышлинского и Федоровского районов. Впервые голосующих в республике 50 745.

В списки избирателей на данный момент внесено 3 млн 31 тысяча 99 избирателей.

Сегодня, 18 марта, в России проходят выборы главы государства. Избирателей ждут на 3 398 стационарных избирательных участках и 38 участках, образованных в местах временного пребывания граждан (31 — в лечебных учреждениях, три — в санаториях, три — в СИЗО, один — на железнодорожном вокзале города Уфы).

Граждане России, не имеющие регистрации на территории РФ, смогут выполнить свой гражданский долг на участке № 119 по адресу: г. Уфа, ул. Посадская, 26.

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