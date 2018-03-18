Наблюдатели Навального обнаружили дикий подвоз избирателей. pic.twitter.com/eMZW1jjgcl— Актуальная Политика (@Current_policy) March 18, 2018
На карту нарушений «Голоса» поместили видео со свиньей
На карте нарушений на выборах движения «Голос» выложили видео со свиньей. Сообщается, что кадры были сняты рядом с избирательным участком 523 в Челябинске.
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