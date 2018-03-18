Четверть жителей Прикамья проголосовала на выборах президента РФ
По данным на 12.00 18 марта средняя явка по Пермскому краю на выборах президента России выросла до 25,13%, сообщает
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По данным на 12.00 18 марта средняя явка по Пермскому краю на выборах президента России выросла до 25,13%, сообщает
Отметим, что на выборах главы государства в 2012 году явка в регионе в аналогичный период времени составляла 15,26%.
Напомним, по данным Избирательной комиссии Пермского края, по состоянию на 10.00 средняя явка была 8,54%. В избиркоме сообщают, что жалоб в избирательные комиссии не поступало, все комиссии работают в штатном режиме.
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