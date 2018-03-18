Четверть жителей Прикамья проголосовала на выборах президента РФ

Отметим, что на выборах главы государства в 2012 году явка в регионе в аналогичный период времени составляла 15,26%.

Напомним, по данным Избирательной комиссии Пермского края, по состоянию на 10.00 средняя явка была 8,54%. В избиркоме сообщают, что жалоб в избирательные комиссии не поступало, все комиссии работают в штатном режиме.