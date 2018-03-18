Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Британии поняли, что промахнулись с ультиматумом к России
Очевидное и невероятное: крахмал для похудения
Тимати купил дочке сундук для игрушек за $68 тысяч
МИД России заявил протест послу Польши
Ганноверский принц и модель из Перу сыграли роскошную свадьбу
#2012vs2018: соцсети охватил новый флэшмоб Вы тоже можете поучаствовать
«Газпром» достал козырь, побить который Киеву нечем - эксперт
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
Американский истребитель загорелся в воздухе и упал на побережье
60-летняя Стоун в купальнике отдыхает с парнем
Модный дом Versace отказался от использования натурального меха
Миддлтон в забавной шляпке на параде в честь Дня святого Патрика
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Статистика смертности россиян подчинилась указам Путина
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
В США строят музей создателя «Звездных войн»
Фоторепортажи
12«Мы будто в тюрьме»
10В возрасте 76 лет скончался Стивен Хокинг
17:13 (мск), источник: Newsroom24.ru

Глеб Никитин проголосовал на выборах Президента России

Глава Нижегородской области проголосовал на выборах Президента, и отдал свой голос за проекты благоустройства в Нижегородском районе.

Источник: Newsroom24.ru

Глава Нижегородской области Глеб Никитин проголосовал на выборах Президента России 18 марта.

«Пришли на выборы всей семьей, настроение отличное, — отметил глава региона. — Выборы для меня всегда праздничный день, тем более сегодня, когда я в первый раз голосую в Нижнем Новгороде. Все участки в регионе открылись, приступили к работе. Все этапы подготовки к выборам были пройдены на высоком уровне. Это касается и материально-технического оснащения участков, и организации самого процесса. При голосовании воспользовался комплексом электронного голосования — очень удобно и современно».

Глава региона обратился ко всем жителям Нижегородской области, «обязательно приходите на участки вместе с семьями, друзьями и проголосуйте. Для всех нас это очень важно».

Также Глеб Никитин отдал свой голос за проекты благоустройства, которые будут реализованы в Нижегородском районе уже в 2018 году в рамках проекта «Комфортная городская среда». Как отметил глава региона, «это также очень важный выбор для каждого. Уже совсем скоро те, кто проголосовал, смогут увидеть, как преображаются эти пространства и понимать, что они внесли свой вклад и их услышали».

Вместе с супругой и детьми Глеб Никитин принял участие в конкурсе «Голосовач». По условиям конкурса нужно сфотографироваться в специальной фоторамке и затем разместить снимок в социальных сетях.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В Нижнем Новгороде продолжают встречать Новый год
Автозаводский район остался без воды 15 марта
Выборы-2018
На выборах президента России проголосовали более половины избирателей
В Башкирии с выбором Президента страны определились 64,39 процента избирателей
Два КОИБа сломались в Челябинске на одном из избирательных участков
В Омской области завершились выборы президента РФ
Россияне голосуют на выборах президента
Семья бывшего офицера ФРГ попросила убежища в России
Умер журналист Павел Михалев
В ГД обсудили идею Лондона вместе расследовать «дело Скрипаля»
На Украине россиян не пускают на избирательные участки
Жерар Депардье проголосовал на выборах президента России
Явка на президентских выборах к 17:00 мск составила 51,9%
Спорт
Вопреки всему: россияне стали вторыми на ПИ, выиграв 24 медали Допущены до Паралимпиады были всего 36 человек, но даже в таком составе россияне продемонстрировали всему миру свою силу
Авто
Toyota Camry нового поколения: «Авто Mail.Ru» начал первый тест Прямо сейчас редактор «Авто Mail.Ru» Вадим Гагарин тестирует Toyota Camry нового поколения!
Hi-Tech
Россиянин прилетел голосовать на дельтаплане Житель Нижегородской области добрался до участка весьма необычным способом.
Кино
Семья 24-летнего Шварценеггера поддержала его на премьере фильма На красную дорожку также вышли Джастин Бибер и Белла Торн
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Исторический особняк незаконно отремонтировали в Москве
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
Дома научились печатать на 3D-принтере за 24 часа (видео)
Леди
7 звезд, которые не любят диеты (как мы их понимаем!) Возможно, эти знаменитости и лукавят, утверждая, что диете и спорту они предпочтут вечер на диване в компании с кружкой пива и чипсами
Дети
Татьяна Навка готовится снова стать матерью По словам прославленной фигуристки, она мечтает о сыне.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь