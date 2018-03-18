Источник: Newsroom24.ru

Глава Нижегородской области Глеб Никитин проголосовал на выборах Президента России 18 марта.

«Пришли на выборы всей семьей, настроение отличное, — отметил глава региона. — Выборы для меня всегда праздничный день, тем более сегодня, когда я в первый раз голосую в Нижнем Новгороде. Все участки в регионе открылись, приступили к работе. Все этапы подготовки к выборам были пройдены на высоком уровне. Это касается и материально-технического оснащения участков, и организации самого процесса. При голосовании воспользовался комплексом электронного голосования — очень удобно и современно».

Глава региона обратился ко всем жителям Нижегородской области, «обязательно приходите на участки вместе с семьями, друзьями и проголосуйте. Для всех нас это очень важно».

Также Глеб Никитин отдал свой голос за проекты благоустройства, которые будут реализованы в Нижегородском районе уже в 2018 году в рамках проекта «Комфортная городская среда». Как отметил глава региона, «это также очень важный выбор для каждого. Уже совсем скоро те, кто проголосовал, смогут увидеть, как преображаются эти пространства и понимать, что они внесли свой вклад и их услышали».