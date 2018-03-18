Глеб Никитин проголосовал на выборах Президента России
Глава Нижегородской области проголосовал на выборах Президента, и отдал свой голос за проекты благоустройства в Нижегородском районе.
Глава Нижегородской области проголосовал на выборах Президента, и отдал свой голос за проекты благоустройства в Нижегородском районе.
Глава Нижегородской области Глеб Никитин проголосовал на выборах Президента России 18 марта.
«Пришли на выборы всей семьей, настроение отличное, — отметил глава региона. — Выборы для меня всегда праздничный день, тем более сегодня, когда я в первый раз голосую в Нижнем Новгороде. Все участки в регионе открылись, приступили к работе. Все этапы подготовки к выборам были пройдены на высоком уровне. Это касается и
Глава региона обратился ко всем жителям Нижегородской области, «обязательно приходите на участки вместе с семьями, друзьями и проголосуйте. Для всех нас это очень важно».
Также Глеб Никитин отдал свой голос за проекты благоустройства, которые будут реализованы в Нижегородском районе уже в 2018 году в рамках проекта «Комфортная городская среда». Как отметил глава региона, «это также очень важный выбор для каждого. Уже совсем скоро те, кто проголосовал, смогут увидеть, как преображаются эти пространства и понимать, что они внесли свой вклад и их услышали».
Вместе с супругой и детьми Глеб Никитин принял участие в конкурсе «Голосовач». По условиям конкурса нужно сфотографироваться в специальной фоторамке и затем разместить снимок в социальных сетях.
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