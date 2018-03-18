Россияне активно голосуют на избирательных участках в Беларуси
«По нашей информации, в Витебске и Полоцке российские граждане стали приходить к месту голосования еще до открытия избирательных участков», — отметил Алексей Маскалев.
«По нашей информации, в Витебске и Полоцке российские граждане стали приходить к месту голосования еще до открытия избирательных участков», — отметил Алексей Маскалев.
18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Граждане Российской Федерации в Беларуси активно голосуют на выборах Президента РФ, сообщил ТАСС
«По нашей информации, в Витебске и Полоцке российские граждане стали приходить к месту голосования еще до открытия избирательных участков», — отметил Алексей Маскалев.
По его словам, в некоторых белорусских городах за час с небольшим после открытия участков уже проголосовали десятки россиян.
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