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12:37 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Явка на выборах Президента в Новосибирской области к 15 часам составила 42,64%

Всего на выборах Президента в Новосибирской области проголосовали 915 829 избирателей, рассказали «Вестям» в Избиркоме НСО.

Явка на выборах Президента в Новосибирской области к 15 часам составила 42,64%, об этом «Вестям» сообщили в Избиркоме НСО.

В регионе на выборы пришли 915 829 избирателей.

Сменился лидер голосования среди районов области. Им стал Здвинский район, на участки пришли 66% избирателей. На втором месте среди районов — Кочковский — там на участки для голосования пришли 60% голосующих. На третьем месте — Северный район — явка 56, 23%. .

В Новосибирске активнее всего голосуют жители Железнодорожного района — 44,25%, на втором месте — Советский район — 41,53%, на третьем — Калининский район, явка там составила 41,46%. Хуже всего голосуют В Дзержинском районе — явка составила 36,82%.

Напомним, численность избирателей в регионе составляет 2 млн 130 тыс. 973 человека, выборы главы государства будет обеспечивать 2 029 участковых избирательных комиссий. Кроме того, определено 1 306 резервных пунктов для голосования в случаях невозможности работы избирательных комиссий в имеющихся помещениях.

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