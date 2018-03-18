Явка на выборах Президента в Новосибирской области к 15 часам составила 42,64%, об этом «Вестям» сообщили в Избиркоме НСО.

В регионе на выборы пришли 915 829 избирателей.

Сменился лидер голосования среди районов области. Им стал Здвинский район, на участки пришли 66% избирателей. На втором месте среди районов — Кочковский — там на участки для голосования пришли 60% голосующих. На третьем месте — Северный район — явка 56, 23%. .

В Новосибирске активнее всего голосуют жители Железнодорожного района — 44,25%, на втором месте — Советский район — 41,53%, на третьем — Калининский район, явка там составила 41,46%. Хуже всего голосуют В Дзержинском районе — явка составила 36,82%.