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12:39 (мск), источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области проголосовал вместе с супругой

Губернатор Ростовской области приехал на избирательный участок № 152 (Аксайский район) утром в воскресенье, 18 марта. Главу региона сопровождала супруга — Ольга Голубева.

Источник: Пресс-служба губернатора РО

— Настроение прекрасное! Сегодня с утра очень много людей пришли на избирательный участок, — сказал губернатор. — Люди хотят исполнить свой гражданский долг. Мне кажется, все избиратели связывают сегодняшний день с будущим своей страны и своим будущим, будущим своих детей. И я хотел бы пожелать всем, чтобы эти надежды сбылись.

Сделал свой выбор и глава администрации города Ростова-на-Дону. Виталий Кушнарев посетил избирательный участок 1793, расположенный в школе № 80.

Напомним, страна выбирает президента России. В Ростовской области открылось свыше 2500 участков, за ходом голосования следят наблюдатели, ведется прямая трансляция в интернете.

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