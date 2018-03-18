Губернатор Ростовской области проголосовал вместе с супругой
Губернатор Ростовской области приехал на избирательный участок № 152 (Аксайский район) утром в воскресенье, 18 марта. Главу региона сопровождала супруга — Ольга Голубева.
Губернатор Ростовской области приехал на избирательный участок № 152 (Аксайский район) утром в воскресенье, 18 марта. Главу региона сопровождала супруга — Ольга Голубева.
— Настроение прекрасное! Сегодня с утра очень много людей пришли на избирательный участок, — сказал губернатор. — Люди хотят исполнить свой гражданский долг. Мне кажется, все избиратели связывают сегодняшний день с будущим своей страны и своим будущим, будущим своих детей. И я хотел бы пожелать всем, чтобы эти надежды сбылись.
Сделал свой выбор и глава администрации города
Напомним, страна выбирает президента России. В Ростовской области открылось свыше 2500 участков, за ходом голосования следят наблюдатели, ведется прямая трансляция в интернете.
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