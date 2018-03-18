Губернатор Ростовской области проголосовал вместе с супругой

— Настроение прекрасное! Сегодня с утра очень много людей пришли на избирательный участок, — сказал губернатор. — Люди хотят исполнить свой гражданский долг. Мне кажется, все избиратели связывают сегодняшний день с будущим своей страны и своим будущим, будущим своих детей. И я хотел бы пожелать всем, чтобы эти надежды сбылись.