На 15 часов в Омской области проголосовала практически половина избирателей
Избирательная комиссия Омской области обнародовала данные о явке по состоянию на 15 часов. К этому моменту они достигла показателя в 46,43% общего числа избирателей (1 515 112 человек).
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.