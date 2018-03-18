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12:51 (мск), источник: СуперОмск

На 15 часов в Омской области проголосовала практически половина избирателей

Избирательная комиссия Омской области обнародовала данные о явке по состоянию на 15 часов. К этому моменту они достигла показателя в 46,43% общего числа избирателей (1 515 112 человек).

Источник: Reuters

По состоянию на 12 часов явка избирателей составила 27,11% от всех избирателей Омского региона.

Избирательные участки закроются в 20 часов.

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