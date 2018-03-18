Более 25 тыс. человек покинули с утра воскресенья Восточную Гуту

Источник: РИА "Новости"

«При содействии российского центра по примирению враждующих сторон продолжается выход мирных жителей через пункты пропуска гуманитарного коридора из районов Восточной Гуты. С утра 18 марта более 25 тысяч человек покинули Восточную Гуту через пункт пропуска в населенном пункте Хаммурия», — заявил генерал.

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Он отметил, что российским центром примирения на пропускных пунктах гуманитарного коридора организована раздача продуктовых наборов мирным жителям, в лагерях беженцев в районе Восточной Гуты организована выдача комплектов постельных принадлежностей и продуктовых наборов.

В. Золотухин добавил, что российскими военнослужащими на пунктах пропуска и в лагерях беженцев роздано 6 тысяч 180 продовольственных наборов, обеспечены горячим питанием 11 тысяч 440 мирных жителей, выдача горячего питания и продуктовых наборов продолжается.