Наблюдатели позитивно оценивают участие крымских татар в выборах президента

Источник: РИА "Новости"

«Представители ассоциации “Гражданский контроль” в настоящее время находятся на территории Бахчисарайского района. Сегодня посетили несколько избирательных участков. Никаких инцидентов нет, безопасность обеспечивается. Все участки оборудованы, выполняются все необходимые меры. В целом ситуация оценивается и нашими экспертами, и иностранными позитивно», — сказал Брод.

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Он уточнил, что вместе с представителями ассоциации наблюдение осуществляют зарубежные эксперты, представляющие европейские страны, по последним данным, явка составила порядка 26%. «На данный момент это неплохая явка, учитывая то, что в прошлые годы население относилось с недоверием к выборам», — пояснил собеседник агентства.