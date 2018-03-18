Россиянин прилетел голосовать на дельтаплане

Житель Дивеевского района Нижегородской области прилетел к избирательному участку в городе Арзамас на дельтаплане, сообщает Pro Город.

Издание отмечает, что мужчина живет в отдаленной деревне, и вместо того чтобы выбрать удобный участок для голосования, он добрался до Арзамасского района по воздуху.

Как передает РИА Новости, в Татарстане на участок пришла свадебная процессия: молодожены и их семьи. Агентство также сообщает, что в Липецке на выборы пришли двое братьев-близнецов в костюмах русских богатырей.

РЕН ТВ сообщает, что в Чечне «радостные жители» устроили в день президентских выборов танцы перед избирательным участком.