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14:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянин прилетел голосовать на дельтаплане

Житель Дивеевского района Нижегородской области, чтобы проголосовать на выборах президента, прилетел к избирательному участку в городе Арзамас на дельтаплане. Мужчина живет в отдаленной деревне, он решил не выбирать удобный участок для голосования и добрался до Арзамасского района по воздуху.

Житель Дивеевского района Нижегородской области прилетел к избирательному участку в городе Арзамас на дельтаплане, сообщает Pro Город.

Издание отмечает, что мужчина живет в отдаленной деревне, и вместо того чтобы выбрать удобный участок для голосования, он добрался до Арзамасского района по воздуху.

Как передает РИА Новости, в Татарстане на участок пришла свадебная процессия: молодожены и их семьи. Агентство также сообщает, что в Липецке на выборы пришли двое братьев-близнецов в костюмах русских богатырей.

РЕН ТВ сообщает, что в Чечне «радостные жители» устроили в день президентских выборов танцы перед избирательным участком.

В выборах главы государства, которые проходят в России 18 марта, участвуют 8 кандидатов. Это Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (выдвинут КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).

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