Выборы в Воронеже контролируют две делегации из Сербии и Болгарии

В день выборов президента Воронеж посетили две иностранные делегации — из Сербии и Болгарии. Иностранных гостей попросили побыть наблюдателями на избирательных участках. Лазар Попович, член президиума Сербской народной партии, выразил свое впечатление от происходящего в разговоре с корреспондентом «Комсомольской правды»:

— Мы побывали на нескольких участках. Заметно, что явка будет очень высокой. Нарушений мы не заметили. Все, на мой взгляд, соответствует международным стандартам. Людей приходит много, это положительно отразится на результате.