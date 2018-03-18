Выборы в Воронеже контролируют две делегации из Сербии и Болгарии
Иностранные гости присутствуют на выборах как наблюдатели.
Иностранные гости присутствуют на выборах как наблюдатели.
В день выборов президента Воронеж посетили две иностранные делегации — из Сербии и Болгарии. Иностранных гостей попросили побыть наблюдателями на избирательных участках. Лазар Попович, член президиума Сербской народной партии, выразил свое впечатление от происходящего в разговоре с корреспондентом «Комсомольской правды»:
— Мы побывали на нескольких участках. Заметно, что явка будет очень высокой. Нарушений мы не заметили. Все, на мой взгляд, соответствует международным стандартам. Людей приходит много, это положительно отразится на результате.
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