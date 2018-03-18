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16:01 (мск), источник: РИА Новости

В ГД ответили на предложение Лондона совместно расследовать «дело Скрипаля»

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Лондон должен уточнить, что готов представить Москве по делу Сергея Скрипаля и Николая Глушкова, тогда РФ сможет принять или отклонить предложение, заявил первый зампред комитета ГД по международным делам Дмитрий Новиков.

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Ранее британский министр иностранных дел Борис Джонсон заявил о том, что Великобритания хотела бы совместно с российской стороной расследовать отравление Сергея и Юлии Скрипаль, а также обстоятельства смерти Николая Глушкова, готова предоставить Москве доступ к расследованию.

«Если они готовы представить какие-то материалы, пусть они обозначат, что именно они готовы представить, тогда, исходя из этого, российская сторона должна будет оценить ситуацию и принять или отклонить данное приглашение», — сказал Новиков РИА Новости.

Парламентарий уточнил, что пока трудно однозначно оценивать предложение Лондона.

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«Дьявол кроется в деталях, если они представят некие выводы, свои только, это одна ситуация, если они представят всю цепочку, свое расследование, тогда другая ситуация, тогда это можно расценивать как некий шаг доброй воли, но все-таки надо посмотреть повнимательнее», — пояснил он.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок» причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.

МИД РФ в субботу утром объявил ответные меры в отношении Великобритании: персонами нон-грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии, которые должны покинуть РФ в недельный срок. Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие РФ на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Кроме того, принято решение о прекращении деятельности Британского совета в России в связи «с неурегулированностью его статуса».

СК расследует покушение на дочь Скрипаля и убийство Глушкова
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17 марта© Ньюстюб
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