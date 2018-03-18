Несколько КОИБов вышли из строя в день голосования в Екатеринбурге

«На сегодня четыре КОИБа по каким-то техническим причинам выходят (из строя — ИФ). Ничего страшного в этом не видим, голосование проводится на общих основаниях. Единственное, расстроились участковые избирательные комиссии, придется вручную считать», — отметил В. Чайников.