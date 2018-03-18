Несколько КОИБов вышли из строя в день голосования в Екатеринбурге
Екатеринбург. 18 марта.
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Екатеринбург. 18 марта.
«На сегодня четыре КОИБа по
По его словам, все четыре КОИБа вышли из строя в Октябрьском районе Екатеринбурга.
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