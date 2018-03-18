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16:03 (мск), источник: Интерфакс

Несколько КОИБов вышли из строя в день голосования в Екатеринбурге

Екатеринбург. 18 марта. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Четыре комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) из действующих 697 вышли из строя в Свердловской области, сообщил председатель областной избирательной комиссии Валерий Чайников журналистам в Екатеринбурге в воскресенье.

«На сегодня четыре КОИБа по каким-то техническим причинам выходят (из строя — ИФ). Ничего страшного в этом не видим, голосование проводится на общих основаниях. Единственное, расстроились участковые избирательные комиссии, придется вручную считать», — отметил В. Чайников.

По его словам, все четыре КОИБа вышли из строя в Октябрьском районе Екатеринбурга.

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