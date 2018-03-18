Явка на выборах Президента РФ составляет 50,16% в Нижегородской области

Явка на выборы Президента РФ составляет 50,16% в Нижегородской области. Об этом сообщает ЦИК РФ 18 марта. Согласно последним данным, количество проголосовавших в регионе выросло почти в два раза к 15.00.



Как сообщалось ранее, явка на выборы президенты РФ составила более 26,85% на 12 часов в Нижегородской области 18 марта.



Напомним, для голосования избирателей на президентских выборах на территории Нижегородской области открыты 2, 2 тыс. постоянных и 4 временных избирательных участков. Голосование проходит с 8.00 до 20.00.