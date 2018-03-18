В Восточной Сибири закрылись избирательные участки

Источник: Reuters

Первыми в 20.00 завершили работу избирательные участки в Забайкальском крае. К 18.00 по местному времени явка здесь, по данным крайизбиркома, составила 52,38 процента.

В соседней Бурятии на избирательные участки к 18.00 пришли 407 797 человек или 67,44 процента жителей республики.

В Иркутской области проголосовали 50,19 процента — 938 903 человека, в Красноярском крае — 54.74 процента избирателей. Лучшие показатели — у Северо-Енисейской группы районов региона, здесь отдать голоса пришли 82.25 процента населения.