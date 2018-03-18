В Восточной Сибири закрылись избирательные участки
Во всех регионах Восточной Сибири завершилось голосование.
Во всех регионах Восточной Сибири завершилось голосование.
Первыми в 20.00 завершили работу избирательные участки в Забайкальском крае. К 18.00 по местному времени явка здесь, по данным крайизбиркома, составила 52,38 процента.
В соседней Бурятии на избирательные участки к 18.00 пришли 407 797 человек или 67,44 процента жителей республики.
В Иркутской области проголосовали 50,19 процента — 938 903 человека, в Красноярском крае — 54.74 процента избирателей. Лучшие показатели — у
В республике Хакасия на 18.00 местного времени явка составила 59,8 процента, здесь лидирует Алтайский район с показателем 69,31 процента голосов.
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