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17:18 (мск), источник: "Российская газета"

В Восточной Сибири закрылись избирательные участки

Во всех регионах Восточной Сибири завершилось голосование.

Источник: Reuters

Первыми в 20.00 завершили работу избирательные участки в Забайкальском крае. К 18.00 по местному времени явка здесь, по данным крайизбиркома, составила 52,38 процента.

В соседней Бурятии на избирательные участки к 18.00 пришли 407 797 человек или 67,44 процента жителей республики.

В Иркутской области проголосовали 50,19 процента — 938 903 человека, в Красноярском крае — 54.74 процента избирателей. Лучшие показатели — у Северо-Енисейской группы районов региона, здесь отдать голоса пришли 82.25 процента населения.

В республике Хакасия на 18.00 местного времени явка составила 59,8 процента, здесь лидирует Алтайский район с показателем 69,31 процента голосов.

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