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18:28 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В 15:00 явка на выборах Президента РФ в регионе достигла 48,28%

В 15:00 явка на выборах Президента РФ в регионе достигла 48,28%

Источник: Reuters

Самая высокая явка в Жирновском районе — 59,75%, в г. Урюпинске — 58,96%, в Нехаевском районе — 56,91%, отмечает пресс-служба облизбиркома.

А вот на референдуме Волгоградской области явка — 47,01%. Ативнее всех «выбирают время» жители Нехаевского района (56,57%).

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