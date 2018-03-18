В 15:00 явка на выборах Президента РФ в регионе достигла 48,28%
В 15:00 явка на выборах Президента РФ в регионе достигла 48,28%
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В 15:00 явка на выборах Президента РФ в регионе достигла 48,28%
Самая высокая явка в Жирновском районе — 59,75%, в г. Урюпинске — 58,96%, в Нехаевском районе — 56,91%, отмечает
А вот на референдуме Волгоградской области явка — 47,01%. Ативнее всех «выбирают время» жители Нехаевского района (56,57%).
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