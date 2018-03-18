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17:13 (мск), источник: Podrobno.uz

Узбекская армия перейдет на новую форму

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Вооруженные силы Узбекистана готовятся перейти на использование новых образцов формы. Об этом стало известно по итогам поездки Шавката Мирзиёева в Самаркандскую область.

Источник: Podrobno.uz
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Во второй день рабочей поездки президент ознакомился с деятельностью штаба Центрального военного округа и подразделения Национальной гвардии в Самарканде.

Шавкат Мирзиёев осмотрел современную военную технику и вооружение, ознакомился с предложенными образцами новой военной формы.

«Военная форма должна быть особой, отражать нашу национальную самобытность. Поэтому необходимо всесторонне продумать данный вопрос, вынести проекты на всенародное обсуждение», — сказал глава государства.

Напомним, что ранее о переходе на новую форму заявило МВД. Планируется, что образцы формы будут готовы к середине этого года.

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