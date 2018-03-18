Узбекская армия перейдет на новую форму
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Вооруженные силы Узбекистана готовятся перейти на использование новых образцов формы. Об этом стало известно по итогам поездки Шавката Мирзиёева в Самаркандскую область.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Вооруженные силы Узбекистана готовятся перейти на использование новых образцов формы. Об этом стало известно по итогам поездки Шавката Мирзиёева в Самаркандскую область.
Во второй день рабочей поездки президент ознакомился с деятельностью штаба Центрального военного округа и подразделения Национальной гвардии в Самарканде.
Шавкат Мирзиёев осмотрел современную военную технику и вооружение, ознакомился с предложенными образцами новой военной формы.
«Военная форма должна быть особой, отражать нашу национальную самобытность. Поэтому необходимо всесторонне продумать данный вопрос, вынести проекты на всенародное обсуждение», — сказал глава государства.
Напомним, что ранее о переходе на новую форму заявило МВД. Планируется, что образцы формы будут готовы к середине этого года.
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