Узбекская армия перейдет на новую форму

Источник: Podrobno.uz

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Во второй день рабочей поездки президент ознакомился с деятельностью штаба Центрального военного округа и подразделения Национальной гвардии в Самарканде.

Шавкат Мирзиёев осмотрел современную военную технику и вооружение, ознакомился с предложенными образцами новой военной формы.

«Военная форма должна быть особой, отражать нашу национальную самобытность. Поэтому необходимо всесторонне продумать данный вопрос, вынести проекты на всенародное обсуждение», — сказал глава государства.