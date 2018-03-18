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17:25 (мск), источник: АиФ Челябинск

Два КОИБа сломались в Челябинске на одном из избирательных участков

На участке 1993 пришлось использовать резервную урну для голосования.

Источник: Reuters

Два комплекса для обработки избирательных бюллетеней не функционируют на участке 1993 в Ленинском районе Челябинска.

По словам очевидцев, люди, пришедшие на выборы, опускают бюллетени в резервную урну для голосования. На двух КОИБах располагается крупная надпись: «Временно не работает». На самом избирательном участке коротко пояснили, что КОИБы «просто сломались».

Напомним, что в целом комплексами обработки избирательных бюллетеней (2010 и 2017 годов выпуска) были оснащены 217 избирательных участков Челябинска.

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