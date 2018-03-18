Два КОИБа сломались в Челябинске на одном из избирательных участков
На участке 1993 пришлось использовать резервную урну для голосования.
На участке 1993 пришлось использовать резервную урну для голосования.
Два комплекса для обработки избирательных бюллетеней не функционируют на участке 1993 в Ленинском районе Челябинска.
По словам очевидцев, люди, пришедшие на выборы, опускают бюллетени в резервную урну для голосования. На двух КОИБах располагается крупная надпись: «Временно не работает». На самом избирательном участке коротко пояснили, что КОИБы «просто сломались».
Напомним, что в целом комплексами обработки избирательных бюллетеней (2010 и 2017 годов выпуска) были оснащены 217 избирательных участков Челябинска.
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