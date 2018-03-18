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17:28 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии с выбором Президента страны определились 64,39 процента избирателей

УФА, 18 мар 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В Башкирии явка избирателей на выборах главы государства на 18 часов составила 64,39 процента. Свой выбор сделали 1 954 914 жителей республики.

Источник: Reuters

Более 80 процентов жителей проголосовало в Бакалинском, Баймакском, Бураевском, Татышлинском районах.

Сегодня, 18 марта, в России проходят выборы Президента страны. За пост главы государства ведут борьбу восемь кандидатов: Бабурин Сергей Николаевич («Российский общенародный союз»), Грудинин Павел Николаевич (КПРФ), Жириновский Владимир Вольфович (ЛДПР), Путин Владимир Владимирович (самовыдвижение), Собчак Ксения Анатольевна («Гражданская инициатива»), Сурайкин Максим Александрович («Коммунисты России»), Титов Борис Юрьевич (Партия роста), Явлинский Григорий Алексеевич («Яблоко»).

Избирателей республики ждут на 3398 стационарных избирательных участках и 38 участках, образованных в местах временного пребывания граждан (31 — в лечебных учреждениях, три — в санаториях, три — в СИЗО, один — на железнодорожном вокзале города Уфы).

Граждане России, не имеющие регистрации на территории РФ, смогут выполнить свой гражданский долг на участке № 119 по адресу: г. Уфа, ул. Посадская, 26.

Голосование продлится до 20 часов по местному времени.

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