В Омской области завершились выборы президента РФ
Все избирательные участки закрылись для подсчета голосов.
Все избирательные участки закрылись для подсчета голосов.
Сегодня, 18 марта, вся Россия выбирала президента на ближайшие шесть лет. Кандидатов всего было восемь: Владимир Путин, Павел Грудинин, Сергей Бабурин, Владимир Жириновский, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.
Голосование по всей стране началось с 8:00 и продолжалось до 20:00. В Омске голосование уже завершено. Избирательные участки закрылись. Начался подсчет голосов.
По состоянию на 18:00 явка на избирательных участках в Омской области составила 55,58%. Рекордсмен региона по числу проголосовавших — Крутинский район, там явка составила свыше 80%.
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