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17:22 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области завершились выборы президента РФ

Все избирательные участки закрылись для подсчета голосов.

Сегодня, 18 марта, вся Россия выбирала президента на ближайшие шесть лет. Кандидатов всего было восемь: Владимир Путин, Павел Грудинин, Сергей Бабурин, Владимир Жириновский, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.

Голосование по всей стране началось с 8:00 и продолжалось до 20:00. В Омске голосование уже завершено. Избирательные участки закрылись. Начался подсчет голосов.

По состоянию на 18:00 явка на избирательных участках в Омской области составила 55,58%. Рекордсмен региона по числу проголосовавших — Крутинский район, там явка составила свыше 80%.

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