В Омской области завершились выборы президента РФ

Сегодня, 18 марта, вся Россия выбирала президента на ближайшие шесть лет. Кандидатов всего было восемь: Владимир Путин, Павел Грудинин, Сергей Бабурин, Владимир Жириновский, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.

Голосование по всей стране началось с 8:00 и продолжалось до 20:00. В Омске голосование уже завершено. Избирательные участки закрылись. Начался подсчет голосов.