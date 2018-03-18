На выборах президента России проголосовали более половины избирателей

Зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев уточнил, что явка соответствует текущему времени — 17:08 мск. Она будет обновляться в информцентре каждые три минуты.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова пояснила, что это новшество этих выборов, ранее явка объявлялась по состоянию на определенное время. «Она будет меняться каждую минуту, вы постоянно будете видеть на экранах эту явку», — сказала она.