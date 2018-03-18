На выборах президента России проголосовали более половины избирателей
МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Явка избирателей на выборах президента России по данным на текущий момент составила 51,9%. Соответствующую информацию обнародовал ЦИК РФ на экране в своем информационном центре.
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