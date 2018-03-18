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18:13 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии завершилось голосование на выборах Президента России. Избирательные участки закрылись

УФА, 18 мар 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В Башкирии в 20.00 закрылись все участки для голосования на выборах Президента России. Жители республики выбирали главу государства на шесть лет. В Башкирии явка избирателей на выборах главы государства на 18 часов составила 64,39 процента. Свой выбор сделали более 1 954 914 жителей республики.

Источник: Башинформ

В республике работало 3398 стационарных избирательных участков и 38 участков, образованных в местах временного пребывания избирателей (31 — в лечебных учреждениях, три — в санаториях, три — в СИЗО, один — на железнодорожном вокзале города Уфы).

Сегодня, 18 марта, в России проходят выборы Президента страны. За пост главы государства ведут борьбу восемь кандидатов: Бабурин Сергей Николаевич («Российский общенародный союз»), Грудинин Павел Николаевич (КПРФ), Жириновский Владимир Вольфович (ЛДПР), Путин Владимир Владимирович (самовыдвижение), Собчак Ксения Анатольевна («Гражданская инициатива»), Сурайкин Максим Александрович («Коммунисты России»), Титов Борис Юрьевич (Партия роста), Явлинский Григорий Алексеевич («Яблоко»).

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В Башкирии завершилось голосование на выборах Президента России. Избирательные участки закрылись
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