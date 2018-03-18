В Башкирии завершилось голосование на выборах Президента России. Избирательные участки закрылись

УФА, 18 мар 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В Башкирии в 20.00 закрылись все участки для голосования на выборах Президента России. Жители республики выбирали главу государства на шесть лет. В Башкирии явка избирателей на выборах главы государства на 18 часов составила 64,39 процента. Свой выбор сделали более 1 954 914 жителей республики.