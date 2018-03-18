Наблюдатель из СНГ отметил высокую явку на выборах в Татарстане

«Сегодня посмотрели целый ряд участков — как идет начало голосования, посмотрели участки в центре города, посмотрели в “спальных” районах. Хотелось бы отметить, что впечатляет и сразу бросается в глаза массовость, высокая явка избирателей буквально с первых минут голосования», — сказал Лискович, уточнив, что миссия от СНГ посетила более 15 участков.

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Он также отметил техническое сопровождение выборов — цифровые урны, видеонаблюдение на участках, возможность регистрации речи.

«Не видим мы тех даже мелких замечаний, которые могли бы даже, чисто как человеческий фактор, присутствовать. Их как таковых нет, все проходит организованно, ответственно. Мы общались с представителями ОБСЕ из Израиля, Голландии, Германии. Наши коллеги от ОБСЕ тоже говорят, что их впечатляет подготовка к данной избирательной компании», — отметил Лискович.

Наблюдатель подчеркнул, что патриотизм, который присутствует у россиян, выражается в том, что жители идут на выборы целыми семьями, вместе с детьми, очень много молодежи. «Я думаю, что такая высокая явка вселяет уверенность о том, что сегодня каждый сопереживает за будущее своей страны, своего государства… Видно, что люди идут и осознанно делают свой выбор», — сказал он.

Всего на 1 марта 2018 года в Татарстане зарегистрировано более 2,93 миллиона избирателей, по числу которых изготовлены избирательные бюллетени для голосования на двух государственных языках республики — русском и татарском.

Для избирателей открыли двери более 2,8 тысячи избирательных участков, 49 из которых организованы в местах временного пребывания (больницы, СИЗО, санатории, международный аэропорт «Казань» и железнодорожный вокзал). Более 1 тысячи участков в республике оборудованы камерами видеонаблюдения (согласно действующему законодательству, с количеством избирателей больше 1 тысячи человек).