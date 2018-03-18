Явка избирателей в Пермском крае уже превысила показатель 2012 года
По данным крайизбиркома, явка на президентские выборы в Пермском крае на 18.00 составила 57,14%.
По данным крайизбиркома, явка на президентские выборы в Пермском крае на 18.00 составила 57,14%.
На предыдущих президентских выборах 2012 года аналогичный показатель был равен — 48,39%. Итоговая явка в 2012 году — 55%.
Средняя явка по Перми на 18.00 — 56,24%. Отметим, что по данным системы ГАС «Выборы», во всех районах краевой столицы на выборы пришли более 50% избирателей. Активнее всего граждане голосовали в Орджоникидзевском районе (59,77%), самая низкая явка в Кировском районе (53,95%).
Среди муниципалитетов максимальную явку продемонстрировал Соликамский район (72,07%). Минимальная в Юсьвинском районе — 45,14%.
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