Явка избирателей в Пермском крае уже превысила показатель 2012 года

На предыдущих президентских выборах 2012 года аналогичный показатель был равен — 48,39%. Итоговая явка в 2012 году ­­­­— 55%.



Средняя явка по Перми на 18.00­ ­­— 56,24%. Отметим, что по данным системы ГАС «Выборы», во всех районах краевой столицы на выборы пришли более 50% избирателей. Активнее всего граждане голосовали в Орджоникидзевском районе (59,77%), самая низкая явка в Кировском районе (53,95%).



Среди муниципалитетов максимальную явку продемонстрировал Соликамский район (72,07%). Минимальная в Юсьвинском районе ­ — 45,14%.

