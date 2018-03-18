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18:36 (мск), источник: Комсомольская правда

ЦИК России: лучше всего голосуют в Молдове и в Приднестровье!

Василий Лихачев уверен, что результаты голосования за рубежом будут «позитивные и цивилизованные».

Источник: Комсомольская правда

Молдова и Преднестровье задают тон голосованию граждан России за рубежом, заявил на заседании ЦИК 18 марта член комиссии Василий Лихачёв, сообщает «Парламентская газета».

— По той информации, которой мы сегодня обладаем, я могу назвать места, которые задают тон. Самым активным образом идёт голосование на территории Молдовы и Приднестровья, — сказал Лихачёв.

Он уверен, что результаты голосования за рубежом будут позитивные и цивилизованные. Член ЦИК добавил, что голосование россиян за пределами России укрепит её позиции как одного из лидеров евразийского электорального пространства.

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