ЦИК России: лучше всего голосуют в Молдове и в Приднестровье!

Источник: Комсомольская правда

Молдова и Преднестровье задают тон голосованию граждан России за рубежом, заявил на заседании ЦИК 18 марта член комиссии Василий Лихачёв, сообщает «Парламентская газета».

— По той информации, которой мы сегодня обладаем, я могу назвать места, которые задают тон. Самым активным образом идёт голосование на территории Молдовы и Приднестровья, — сказал Лихачёв.