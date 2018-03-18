Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Катастрофа MH17: Boeing нацеливали на «борт» Путина - СМИ
Меркель сделала заявление по делу об отравлении Скрипаля
Бывшая девушка Павла Табакова ждет ребенка
Предостережение Хокинга: о чем предупреждал гениальный ученый
Модный дом Versace отказался от использования натурального меха
#2012vs2018: соцсети охватил новый флэшмоб Вы тоже можете поучаствовать
В ООН сорвали выступление России
Посольство РФ пошутило на тему высылки дипломатов
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
Житель Украины: людей при въезде в Крым опрашивают
Пилоты разбившегося истребителя ВМС США погибли
Принц Гарри отказался от брачного контракта перед свадьбой
Ксения Собчак пришла на выборы в пальто за 64 тысячи рублей
38-летний австралиец стал самым старым на Земле «человеком-бабочкой»
Очевидное и невероятное: крахмал для похудения
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
В Милане построили башню из золота
Фоторепортажи
10В возрасте 76 лет скончался Стивен Хокинг
12«Мы будто в тюрьме»
18:42 (мск), источник: АиФ Челябинск

Избирательные участки закрылись в Челябинской области

Начинается подсчёт голосов избирателей.

Источник: Reuters

Избирательные участки закрылись в Челябинской области в 20:00, в регионе начался подсчёт голосов избирателей, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

По данным ЦИК России, к 18 часам 18 марта в выборах президента РФ приняли участие 60,18% южноуральцев. Теперь членам избирательных комиссий предстоит уточнить эту цифру, а также подсчитать, сколько голосов отдано за каждого кандидата.

Напомним, на Южном Урале работали 2 305 избирательных участков, около половины из них были оснащены камерами видеонаблюдения, что позволяло наблюдать за процессом голосования онлайн.

Где и как голосовали кандидаты в президенты России
Во время загрузки произошла ошибка.
16:27 (мск)© Ньюстюб
Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Нужно ли воздерживаться во время поста от секса? - Церковь
Выборы-2018
Избирательные участки закрылись в Челябинской области
ЦИК Башкирии рассказал о нарушениях на выборах
ЦИК России: лучше всего голосуют в Молдове и в Приднестровье!
Явка избирателей в Пермском крае уже превысила показатель 2012 года
Россияне голосуют на выборах президента
Семья бывшего офицера ФРГ попросила убежища в России
В ГД обсудили идею Лондона вместе расследовать «дело Скрипаля»
Скрипаля могли отравить через вентиляционную систему автомобиля
Российские биатлонисты завоевали медаль в эстафете на Кубке мира
Жерар Депардье проголосовал на выборах президента России
Всемирный долг превысил 233 триллиона долларов
Спорт
Шипулину не хватило сил, чтобы установить рекорд сезона Россия до последнего круга дистанции претендовала на серебро, но Шипулин не смог сопротивляться натиску Эберхарда и финишировал третьим
Авто
Toyota Camry нового поколения: «Авто Mail.Ru» начал первый тест Прямо сейчас редактор «Авто Mail.Ru» Вадим Гагарин тестирует Toyota Camry нового поколения!
Hi-Tech
Россиянин прилетел голосовать на дельтаплане Житель Нижегородской области добрался до участка весьма необычным способом.
Кино
Семья 24-летнего Шварценеггера поддержала его на премьере фильма На красную дорожку также вышли Джастин Бибер и Белла Торн
Недвижимость
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
У петербуржцев из кранов потек бензин
В Лондоне выставили на продажу дом знаменитого художника
Леди
7 звезд, которые не любят диеты (как мы их понимаем!) Возможно, эти знаменитости и лукавят, утверждая, что диете и спорту они предпочтут вечер на диване в компании с кружкой пива и чипсами
Дети
Татьяна Навка готовится снова стать матерью По словам прославленной фигуристки, она мечтает о сыне.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь