Источник: Reuters

Избирательные участки закрылись в Челябинской области в 20:00, в регионе начался подсчёт голосов избирателей, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

По данным ЦИК России, к 18 часам 18 марта в выборах президента РФ приняли участие 60,18% южноуральцев. Теперь членам избирательных комиссий предстоит уточнить эту цифру, а также подсчитать, сколько голосов отдано за каждого кандидата.