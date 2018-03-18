Избирательные участки закрылись в Челябинской области
Начинается подсчёт голосов избирателей.
Начинается подсчёт голосов избирателей.
Избирательные участки закрылись в Челябинской области в 20:00, в регионе начался подсчёт голосов избирателей, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
По данным ЦИК России, к 18 часам 18 марта в выборах президента РФ приняли участие 60,18% южноуральцев. Теперь членам избирательных комиссий предстоит уточнить эту цифру, а также подсчитать, сколько голосов отдано за каждого кандидата.
Напомним, на Южном Урале работали 2 305 избирательных участков, около половины из них были оснащены камерами видеонаблюдения, что позволяло наблюдать за процессом голосования онлайн.
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