ЦИК Башкирии рассказал о нарушениях на выборах

Источник: Башинформ

Это отказ в возможности находится в помещении для голосования членам с правом избирательного голоса или наблюдателям. Такие обращения зарегистрированы от представителей кандидатов в Президенты от Ксении Собчак, Григория Явлинского и Павла Грудинина.

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Одно обращение поступило о голосовании по месту нахождения.

«Больше требовалось разъяснить о процедуре, человек просто опоздал подать заявление», — пояснил Марат Гадилов.

По словам представителя регионального Центризбиркома, имеется обращение по разъяснению статуса наблюдателей. Еще два — связаны со списками избирателей.

«Тут действительно, на фоне общей численности избирателей, которых у нас в республике более 3 миллионов, наверное, возможны технические ошибки», — пояснил зампред Центризбиркома РБ.