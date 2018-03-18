Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Германии появились вопросы к ультиматуму Мэй в адрес России
Меркель сделала заявление по делу об отравлении Скрипаля
Мальчик угнал машину и проехал 120 километров
Драка на избирательном участке в Дагестане: чиновник задержан
Принц Гарри отказался от брачного контракта перед свадьбой
Порнозвезда подала в суд на президента США Стефани Клиффорд указывает, что Дональд Трамп так и не подписал договор
«Газпром» достал козырь, побить который Киеву нечем - эксперт
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
Американский истребитель загорелся в воздухе и упал на побережье
60-летняя Стоун в купальнике отдыхает с парнем
Принц Гарри отказался от брачного контракта перед свадьбой
Ксения Собчак пришла на выборы в пальто за 64 тысячи рублей
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Статистика смертности россиян подчинилась указам Путина
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
В США строят музей создателя «Звездных войн»
Фоторепортажи
10В возрасте 76 лет скончался Стивен Хокинг
12«Мы будто в тюрьме»
18:41 (мск), источник: ИА Башинформ

ЦИК Башкирии рассказал о нарушениях на выборах

УФА, 18 мар 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В Центральную избирательную комиссию республики Башкортостан в день голосования поступило 10 обращений, которые зарегистрированы в официальном порядке. Тематику обращений озвучил заместитель председателя ЦИК РБ Марат Гадилов на брифинге для журналистов.

Источник: Башинформ

Это отказ в возможности находится в помещении для голосования членам с правом избирательного голоса или наблюдателям. Такие обращения зарегистрированы от представителей кандидатов в Президенты от Ксении Собчак, Григория Явлинского и Павла Грудинина.

Читайте также
В Башкирии завершилось голосование на выборах Президента России. Избирательные участки закрылись

Одно обращение поступило о голосовании по месту нахождения.

«Больше требовалось разъяснить о процедуре, человек просто опоздал подать заявление», — пояснил Марат Гадилов.

По словам представителя регионального Центризбиркома, имеется обращение по разъяснению статуса наблюдателей. Еще два — связаны со списками избирателей.

«Тут действительно, на фоне общей численности избирателей, которых у нас в республике более 3 миллионов, наверное, возможны технические ошибки», — пояснил зампред Центризбиркома РБ.

Марат Гадилов рассказал, что одно заявление касается порядка для голосования.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

В Башкирии завершилось голосование на выборах Президента России. Избирательные участки закрылись
Выборы-2018
Избирательные участки закрылись в Челябинской области
ЦИК Башкирии рассказал о нарушениях на выборах
ЦИК России: лучше всего голосуют в Молдове и в Приднестровье!
Явка избирателей в Пермском крае уже превысила показатель 2012 года
Россияне голосуют на выборах президента
Семья бывшего офицера ФРГ попросила убежища в России
В ГД обсудили идею Лондона вместе расследовать «дело Скрипаля»
Скрипаля могли отравить через вентиляционную систему автомобиля
Российские биатлонисты завоевали медаль в эстафете на Кубке мира
Жерар Депардье проголосовал на выборах президента России
Всемирный долг превысил 233 триллиона долларов
Спорт
Шипулину не хватило сил, чтобы установить рекорд сезона Россия до последнего круга дистанции претендовала на серебро, но Шипулин не смог сопротивляться натиску Эберхарда и финишировал третьим
Авто
Toyota Camry нового поколения: «Авто Mail.Ru» начал первый тест Прямо сейчас редактор «Авто Mail.Ru» Вадим Гагарин тестирует Toyota Camry нового поколения!
Hi-Tech
Россиянин прилетел голосовать на дельтаплане Житель Нижегородской области добрался до участка весьма необычным способом.
Кино
Семья 24-летнего Шварценеггера поддержала его на премьере фильма На красную дорожку также вышли Джастин Бибер и Белла Торн
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Исторический особняк незаконно отремонтировали в Москве
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
Дома научились печатать на 3D-принтере за 24 часа (видео)
Леди
7 звезд, которые не любят диеты (как мы их понимаем!) Возможно, эти знаменитости и лукавят, утверждая, что диете и спорту они предпочтут вечер на диване в компании с кружкой пива и чипсами
Дети
Татьяна Навка готовится снова стать матерью По словам прославленной фигуристки, она мечтает о сыне.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь