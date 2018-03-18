Россия выбирает президента
18 марта 2018 года в России проходят выборы президента.
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18 марта 2018 года в России проходят выборы президента.
За ходом выборов и подведением их итогов можно следить в наших
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