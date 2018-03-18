Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Почему Скрипаля пытались убить: Михеев расставил точки над «і»
Меркель сделала заявление по делу об отравлении Скрипаля
В Петербурге спасли ребенка, позвонившего в «01», но не знавшего свой адрес
Стало известно об обнаружении 1,5 млн ложных избирателей
Ксения Собчак пришла на выборы в пальто за 64 тысячи рублей
#2012vs2018: соцсети охватил новый флэшмоб Вы тоже можете поучаствовать
В США ошеломлены фактом поставки в страну партии СПГ из РФ
Посольство РФ пошутило на тему высылки дипломатов
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев
Россиянин вживил себе ключ от авто (и не только)
Житель Украины: людей при въезде в Крым опрашивают
Пилоты разбившегося истребителя ВМС США погибли
Модный дом Versace отказался от использования натурального меха
Миддлтон в забавной шляпке на параде в честь Дня святого Патрика
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Статистика смертности россиян подчинилась указам Путина
Кирпичная стена в квартире: 11 аргументов за и против
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
12«Мы будто в тюрьме»
10Сакура в цвету
20:04 (мск), источник: Комсомольская правда

Почти два миллиона петербуржцев проголосовало на выборах президента

По состоянию на 18 часов явка избирателей составила 55,47 процента.

Источник: Комсомольская правда

Почти два миллиона избирателей проголосовало в Петербурге по данным на 18 часов. Об этом рассказала заместитель председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии Алла Егорова в Доме журналиста.

— По состоянию на 18 часов явка избирателей составила 55,47 процента. В 2012 году к этому времени проголосовало 50,19 процента, а в 2016 — 25,61 процента, — отметила Егорова. — Я призываю всех петербуржцев, кто еще не проголосовал, прийти на участки и принять участие в главных выборах страны.

Напомним, сегодня в Северной столице работает 1931 избирательный участок. Проголосовать можно в медучреждениях, на вокзалах, кораблях и даже на полярных станциях. Все участки оснащены техническим оборудованием. На 473 установлены электронные урны для бюллетеней.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Иосиф Кобзон: Если будет Россия, значит, буду и я
Явка за рубежом побила рекорды
Выборы-2018
Гости из Конго, Ганы, Индонезии, Польши и Сербии побывали на избирательных участках
На выборах президента РФ в Самарской области проголосовало более 60% населения
В Петербурге завершилось голосование на выборах президента
Почти два миллиона петербуржцев проголосовало на выборах президента
Как проходили выборы президента России
Семья бывшего офицера ФРГ попросила убежища в России
Всемирный долг превысил 233 триллиона долларов
В ГД обсудили идею Лондона вместе расследовать «дело Скрипаля»
Жерар Депардье проголосовал на выборах президента России
Скрипаля могли отравить через вентиляционную систему автомобиля
Явка на президентских выборах составила 59,5% на 19:00 мск
Спорт
Шипулину не хватило сил, чтобы установить рекорд сезона Россия до последнего круга дистанции претендовала на серебро, но Шипулин не смог сопротивляться натиску Эберхарда и финишировал третьим
Авто
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления) Нам удалось поездить на предсерийных машинах, собранных на заводе в Санкт-Петербурге
Hi-Tech
Россиянин прилетел голосовать на дельтаплане Житель Нижегородской области добрался до участка весьма необычным способом.
Кино
Семья 24-летнего Шварценеггера поддержала его на премьере фильма На красную дорожку также вышли Джастин Бибер и Белла Торн
Недвижимость
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
У петербуржцев из кранов потек бензин
В Лондоне выставили на продажу дом знаменитого художника
Леди
7 звезд, которые не любят диеты (как мы их понимаем!) Возможно, эти знаменитости и лукавят, утверждая, что диете и спорту они предпочтут вечер на диване в компании с кружкой пива и чипсами
Дети
Татьяна Навка готовится снова стать матерью По словам прославленной фигуристки, она мечтает о сыне.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь