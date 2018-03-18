Почти два миллиона петербуржцев проголосовало на выборах президента

Источник: Комсомольская правда

Почти два миллиона избирателей проголосовало в Петербурге по данным на 18 часов. Об этом рассказала заместитель председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии Алла Егорова в Доме журналиста.

— По состоянию на 18 часов явка избирателей составила 55,47 процента. В 2012 году к этому времени проголосовало 50,19 процента, а в 2016 — 25,61 процента, — отметила Егорова. — Я призываю всех петербуржцев, кто еще не проголосовал, прийти на участки и принять участие в главных выборах страны.