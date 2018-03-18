Почти два миллиона петербуржцев проголосовало на выборах президента
По состоянию на 18 часов явка избирателей составила 55,47 процента.
По состоянию на 18 часов явка избирателей составила 55,47 процента.
Почти два миллиона избирателей проголосовало в Петербурге по данным на 18 часов. Об этом рассказала заместитель председателя
— По состоянию на 18 часов явка избирателей составила 55,47 процента. В 2012 году к этому времени проголосовало 50,19 процента, а в 2016 — 25,61 процента, — отметила Егорова. — Я призываю всех петербуржцев, кто еще не проголосовал, прийти на участки и принять участие в главных выборах страны.
Напомним, сегодня в Северной столице работает 1931 избирательный участок. Проголосовать можно в медучреждениях, на вокзалах, кораблях и даже на полярных станциях. Все участки оснащены техническим оборудованием. На 473 установлены электронные урны для бюллетеней.
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