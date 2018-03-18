Сергей Обертас: ждем итогов голосования на Южном Урале завтра

После того, как все голоса будут подсчитаны, председатели комиссий подпишут протоколы на современных бланках с QR-кодированием и начнут привозить их в территориальные избиркома, а оттуда — в областную комиссию.

«Максимально по информации, которую мы получали по всем каналам связи, вплоть до сетей и личных звонков мне напрямую, было отработано. Как показала практика, ни одного серьезного нарушения не было, — рассказал Сергей Обертас. — Был ряд попыток сфальсифицировать результаты работы участковой избирательной комиссий, но потом при просмотре всего фрагмента записи с участка, стало ясно, что нарушений не было. Никаких вбросов не было. Просто голосующий опускал в стандартный ящик для голосования свергнутый в два раз бюллетень, который полностью не проваливался. Когда следующий избиратель опускал бюллетень, падал предыдущий, казалось, что опущено два бюллетеня».