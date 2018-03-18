Избирательные участки Башкирии работают в режиме подсчета голосов

Затем члены комиссий приступают к работе со списками избирателей, и лишь за этим следует непосредственно подсчет бюллетеней. Сначала вскрываются переносные ящики, затем стационарные ящики. Все бланки выкладываются на стол, смешиваются, и происходит подсчет голосов по фамилиям кандидатов.