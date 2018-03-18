Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Мэй опозорила нацию»: Британия осознала промах с Россией
Меркель сделала заявление по делу об отравлении Скрипаля
Татьяна Навка готовится снова стать матерью
Драка на избирательном участке в Дагестане: чиновник задержан
Принц Гарри отказался от брачного контракта перед свадьбой
Новое оружие России может полностью подорвать обороноспособность США В Пентагоне заявили, что отставание в развитии технологий может полностью подорвать обороноспособность Штатов
В ООН сорвали выступление России
Посольство РФ пошутило на тему высылки дипломатов
Штраф 5000 рублей: скоро еще за одно нарушение ПДД
«Лада» против «Киа»: цена одинаковая
СМИ: некоторых украинцев перестали пускать в Крым
Пилоты разбившегося истребителя ВМС США погибли
Модный дом Versace отказался от использования натурального меха
Миддлтон в забавной шляпке на параде в честь Дня святого Патрика
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
Что сделает с вами коварный грипп этой весной
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
В США строят музей создателя «Звездных войн»
Фоторепортажи
12«Мы будто в тюрьме»
10Сакура в цвету
20:24 (мск), источник: ИА Башинформ

Избирательные участки Башкирии работают в режиме подсчета голосов

УФА, 18 мар 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Избирательные участки Башкирии перешли в режим работы по подсчету голосов. По предварительным данным, явка избирателей по республике к моменту закрытия участков составила 70%, но это без учета 10 крупных территорий, сообщили в Центризбиркоме.

Источник: Башинформ

После окончания голосования члены избирательных комиссий погасили неиспользованные избирательные бюллетени.

«Все действия УИК находятся в поле зрения камер видеонаблюдения», — рассказала секретарь ЦИК РБ Марина Долматова.

Читайте также
В Башкирии завершилось голосование на выборах Президента России

Затем члены комиссий приступают к работе со списками избирателей, и лишь за этим следует непосредственно подсчет бюллетеней. Сначала вскрываются переносные ящики, затем стационарные ящики. Все бланки выкладываются на стол, смешиваются, и происходит подсчет голосов по фамилиям кандидатов.

По итогам составляется протокол посредством QR-кода. ТИК, приняв все протоколы, вводит данные в систему ГАС «Выборы» и доставляет итоговые протоколы в ЦИК РБ. Региональный Центризбирком устанавливает итоги голосования на территории Башкирии.

По словам Марины Долматовой, первые сведения из ТИК начнут поступать после 22 часов.

Все кандидаты проголосовали на выборах президента
Во время загрузки произошла ошибка.
16:27 (мск)© Ньюстюб
Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

В Башкирии завершилось голосование на выборах Президента России. Избирательные участки закрылись
Как проходили выборы президента России
Семья бывшего офицера ФРГ попросила убежища в России
Всемирный долг превысил 233 триллиона долларов
В ГД обсудили идею Лондона вместе расследовать «дело Скрипаля»
Жерар Депардье проголосовал на выборах президента России
Скрипаля могли отравить через вентиляционную систему автомобиля
Явка на президентских выборах составила 59,5% на 19:00 мск
Спорт
Шипулину не хватило сил, чтобы установить рекорд сезона Россия до последнего круга дистанции претендовала на серебро, но Шипулин не смог сопротивляться натиску Эберхарда и финишировал третьим
Авто
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления) Нам удалось поездить на предсерийных машинах, собранных на заводе в Санкт-Петербурге
Hi-Tech
Россиянин прилетел голосовать на дельтаплане Житель Нижегородской области добрался до участка весьма необычным способом.
Кино
Семья 24-летнего Шварценеггера поддержала его на премьере фильма На красную дорожку также вышли Джастин Бибер и Белла Торн
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Исторический особняк незаконно отремонтировали в Москве
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
Дома научились печатать на 3D-принтере за 24 часа (видео)
Леди
7 звезд, которые не любят диеты (как мы их понимаем!) Возможно, эти знаменитости и лукавят, утверждая, что диете и спорту они предпочтут вечер на диване в компании с кружкой пива и чипсами
Дети
Татьяна Навка готовится снова стать матерью По словам прославленной фигуристки, она мечтает о сыне.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь