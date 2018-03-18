Избирательные участки Башкирии работают в режиме подсчета голосов

После окончания голосования члены избирательных комиссий погасили неиспользованные избирательные бюллетени.
«Все действия УИК находятся в поле зрения камер видеонаблюдения», — рассказала секретарь ЦИК РБ Марина Долматова.
Затем члены комиссий приступают к работе со списками избирателей, и лишь за этим следует непосредственно подсчет бюллетеней. Сначала вскрываются переносные ящики, затем стационарные ящики. Все бланки выкладываются на стол, смешиваются, и происходит подсчет голосов по фамилиям кандидатов.
По итогам составляется протокол посредством QR-кода. ТИК, приняв все протоколы, вводит данные в систему ГАС «Выборы» и доставляет итоговые протоколы в ЦИК РБ. Региональный Центризбирком устанавливает итоги голосования на территории Башкирии.
По словам Марины Долматовой, первые сведения из ТИК начнут поступать после 22 часов.
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