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20:09 (мск), источник: Комсомольская правда

В Петербурге завершилось голосование на выборах президента

1931 избирательный участок в городе закрылся в 20:00.

Источник: Комсомольская правда

В 20:00 по московскому времени избирательные участки закрылись в Петербурге. С 8 утра каждый желающий проявить свою гражданскую позицию мог поставить галочку в бюллетене за одного из восьми кандидатов на пост президента России.

В Северной столице сегодня работал 1931 избирательный участок. Из них 1880 были постоянными, а 51 — располагались в местах временного пребывания. То есть проголосовать можно было даже в аэропорту и на вокзалах, в медицинских учреждениях, на кораблях и даже на полярных станциях. На 473 участках в городе были установлены электронные урны для бюллетеней.

По последним сведениям петербургской избирательной комиссии, по состоянию на 18 часов явка избирателей в городе оставила 55,47 процента.

За ходом выборов в Петербурге наблюдали представители региональных штабов кандидатов в президенты. Активисты штабов Бориса Титова, Максима Сурайкина и Владимира Путина отметили, что нарушений на выборах в Петербурге они не обнаружили.

— 620 наших активистов работают на разных избирательных участках. Серьезных нарушений они не зафиксировали. Выборы проходят очень активно, — рассказал сегодня днем Андрей Закопаев, представитель Бориса Титова.

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