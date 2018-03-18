В Петербурге завершилось голосование на выборах президента

Источник: Комсомольская правда

В 20:00 по московскому времени избирательные участки закрылись в Петербурге. С 8 утра каждый желающий проявить свою гражданскую позицию мог поставить галочку в бюллетене за одного из восьми кандидатов на пост президента России.

В Северной столице сегодня работал 1931 избирательный участок. Из них 1880 были постоянными, а 51 — располагались в местах временного пребывания. То есть проголосовать можно было даже в аэропорту и на вокзалах, в медицинских учреждениях, на кораблях и даже на полярных станциях. На 473 участках в городе были установлены электронные урны для бюллетеней.

По последним сведениям петербургской избирательной комиссии, по состоянию на 18 часов явка избирателей в городе оставила 55,47 процента.

За ходом выборов в Петербурге наблюдали представители региональных штабов кандидатов в президенты. Активисты штабов Бориса Титова, Максима Сурайкина и Владимира Путина отметили, что нарушений на выборах в Петербурге они не обнаружили.