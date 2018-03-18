В Воронежской области закрылись избирательные участки
В регионе по сравнению с президентскими выборами-2012 явка повысилась.
В регионе по сравнению с президентскими выборами-2012 явка повысилась.
Избирательные участки в Воронежской области, как и по всей стране, закрылись в 20:00 воскресенья, 18 марта. Проголосовать за кандидата в президенты могли 1 853 198 жителей региона. Сколько же человек приняло участие в выборах пока неизвестно, но уже очевидно, что область показала повышение явки по сравнению с президентскими выборами-2012.
По состоянию на 15:00 явка в регионе составила 43,07%. Лидерами стали Петропавловский (63,57%), Аннинский (59,07%), Богучарский (57,94%), Бобровский (57,79%), Репьевский (56,91%). В Воронеже активнее всего голосовали жители Железнодорожного района (39,68%). Аутсайдерами оказались Центральный (37,26%), Советский (36,45%), Левобережный (36,18%) районы.
Явка избирателей на выборах президента России в 2012 году составила 65,3%, в Воронежской области — 67,98%. Победил в голосовании Владимир Путин. В стране он набрал 63,6% голосов, в Воронежской области — 61,34%. В 2012 году в выборах президента участвовал только один из кандидатов, заявивших о намерении побороться за этот пост в 2018 году. Владимир Жириновский шесть лет назад набрал — 6,22% голосов и в целом по стране, и в Воронежской области.
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