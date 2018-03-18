В Воронежской области закрылись избирательные участки

Избирательные участки в Воронежской области, как и по всей стране, закрылись в 20:00 воскресенья, 18 марта. Проголосовать за кандидата в президенты могли 1 853 198 жителей региона. Сколько же человек приняло участие в выборах пока неизвестно, но уже очевидно, что область показала повышение явки по сравнению с президентскими выборами-2012.

Явка избирателей на выборах президента России в 2012 году составила 65,3%, в Воронежской области — 67,98%. Победил в голосовании Владимир Путин. В стране он набрал 63,6% голосов, в Воронежской области — 61,34%. В 2012 году в выборах президента участвовал только один из кандидатов, заявивших о намерении побороться за этот пост в 2018 году. Владимир Жириновский шесть лет назад набрал — 6,22% голосов и в целом по стране, и в Воронежской области.