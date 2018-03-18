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20:26 (мск), источник: Pro Город Самара

На выборах президента РФ в Самарской области проголосовало более 60% населения

В воскресенье, 18 марта, в 20:00 по местному времени в Самарской области закрылись избирательные участки.

Источник: Reuters

По данным на 18:00, явка избирателей составила 60,09% или 1460024 человек. Этот показатель оказался выше, чем в 2012 году. Тогда он составил 52,73%. Как сообщили в областном избиркоме, данных о явке сегодня уже не будет, их сообщат завтра, 19 марта, вместе с информацией о том, какому кандидату жители губернии отдали больше всего голосов.

Явка по районам Самары на 18:00 оказалась такова:

Железнодорожный район — 55.25%
Кировский район — 49.85%
Красноглинский район — 52.62%
Куйбышевский район — 48.34%
Ленинский район — 54.16%
Октябрьский район — 53.51%
Промышленный район — 54.72%
Самарский район — 50.59%
Советский район — 50.31%

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