На выборах президента РФ в Самарской области проголосовало более 60% населения

По данным на 18:00, явка избирателей составила 60,09% или 1460024 человек. Этот показатель оказался выше, чем в 2012 году. Тогда он составил 52,73%. Как сообщили в областном избиркоме, данных о явке сегодня уже не будет, их сообщат завтра, 19 марта, вместе с информацией о том, какому кандидату жители губернии отдали больше всего голосов.