Группа «Дискотека Авария» проголосовала в Крыму

Группа в воскресенье приехала выступить на концерте в Симферополе, посвященном четвертой годовщине воссоединение Крыма с Россией.

«Мы граждане Российской Федерации. Наш долг выбрать президента. Взяли открепительные заранее. Крым — это часть России. Все голосуем», — сказал Серов журналистам.

Жители Крыма и Севастополя впервые проголосовали на выборах президента России. Накануне в Крым прибыли 43 международных наблюдателя из 20 стран мира, в том числе из Франции, Норвегии, Финляндии, Дании, Великобритании, Испании, Италии, Германии, Израиля, Швеции, Украины и Кипра. Помимо них по всему полуострову задействовано 3,6 тысячи общественных наблюдателей.