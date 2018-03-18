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21:24 (мск), источник: РИА Новости

Группа «Дискотека Авария» проголосовала в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости. Группа «Дискотека Авария» проголосовала на избирательном участке на базе Центра эстрадного искусства в Симферополе.

Группа в воскресенье приехала выступить на концерте в Симферополе, посвященном четвертой годовщине воссоединение Крыма с Россией.

В голосовании приняли участие Алексей Рыжов, Анна Хохлова, Алексей Серов.

«Мы граждане Российской Федерации. Наш долг выбрать президента. Взяли открепительные заранее. Крым — это часть России. Все голосуем», — сказал Серов журналистам.

Жители Крыма и Севастополя впервые проголосовали на выборах президента России. Накануне в Крым прибыли 43 международных наблюдателя из 20 стран мира, в том числе из Франции, Норвегии, Финляндии, Дании, Великобритании, Испании, Италии, Германии, Израиля, Швеции, Украины и Кипра. Помимо них по всему полуострову задействовано 3,6 тысячи общественных наблюдателей.

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