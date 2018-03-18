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21:18 (мск), источник: РИА Новости

В ЦИК прокомментировали информацию о попытке подкупа наблюдателя

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Секретарь ЦИК России Майя Гришина прокомментировала РИА Новости информацию о попытке подкупа наблюдателя на выборах президента в Ростовской области.

Источник: РИА Новости

Ранее в ситуационном штабе кандидата в президенты РФ Бориса Титова сообщили, что в Ростовской области зафиксирована попытка подкупа наблюдателя от «Партии Роста» членами участковой избирательной комиссии.

«Жалобы от них письменной нет пока. Даже затрудняюсь квалифицировать это обращение — это не подкуп в избирательном смысле, это и не коммерческий подкуп. В данной ситуации просто не надо поддаваться на него», — прокомментировала это сообщение Майя Гришина.

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