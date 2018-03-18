В ЦИК прокомментировали информацию о попытке подкупа наблюдателя

«Жалобы от них письменной нет пока. Даже затрудняюсь квалифицировать это обращение — это не подкуп в избирательном смысле, это и не коммерческий подкуп. В данной ситуации просто не надо поддаваться на него», — прокомментировала это сообщение Майя Гришина.