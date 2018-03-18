В ЦИК прокомментировали информацию о попытке подкупа наблюдателя
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Секретарь ЦИК России Майя Гришина прокомментировала РИА Новости информацию о попытке подкупа наблюдателя на выборах президента в Ростовской области.
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Секретарь ЦИК России Майя Гришина прокомментировала РИА Новости информацию о попытке подкупа наблюдателя на выборах президента в Ростовской области.
Ранее в ситуационном штабе кандидата в президенты РФ Бориса Титова сообщили, что в Ростовской области зафиксирована попытка подкупа наблюдателя от «Партии Роста» членами участковой избирательной комиссии.
«Жалобы от них письменной нет пока. Даже затрудняюсь квалифицировать это обращение — это не подкуп в избирательном смысле, это и не коммерческий подкуп. В данной ситуации просто не надо поддаваться на него», — прокомментировала это сообщение Майя Гришина.
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