Наблюдатель о выборах в Крыму: самое демократическое место на планете

«Есть такая поговорка, что Россия начинается с Крыма, но сегодня я бы сказал, что демократия начинается с Крыма. Мы видели первые выборы президента Российской Федерации в Крыму. Это очень важное событие, и все мои коллеги-наблюдатели согласны со мной, все эти выборы максимально прозрачные, успешные, хорошо организованные. Крымчане голосовали с радостью, в хорошей атмосфере и верой в то, что их голос будет услышан», — сказал Бекман.