Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лавров отреагировал на ультиматумы Киева Донецку и Луганску
38-летний австралиец стал самым старым на Земле «человеком-бабочкой»
Бывшая девушка Павла Табакова ждет ребенка
Предостережение Хокинга: о чем предупреждал гениальный ученый
Принц Гарри отказался от брачного контракта перед свадьбой
#2012vs2018: соцсети охватил новый флэшмоб Вы тоже можете поучаствовать
Русские не играли с такими ставками: РФ встревожила экспертов США
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев
Россиянин вживил себе ключ от авто (и не только)
Житель Украины: людей при въезде в Крым опрашивают
Пилоты разбившегося истребителя ВМС США погибли
Поклонники сравнили Екатерину Климову с Анджелиной Джоли
Принц Гарри отказался от брачного контракта перед свадьбой
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Статистика смертности россиян подчинилась указам Путина
Кирпичная стена в квартире: 11 аргументов за и против
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
8Подготовка к выборам президента РФ
10Сакура в цвету
21:22 (мск), источник: РИА Новости

Наблюдатель о выборах в Крыму: самое демократическое место на планете

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости. Крымчане на выборах президента России голосовали с радостью, регион показал себя как самое демократическое место на планете, заявил журналистам международный наблюдатель из Финляндии Йохан Бекман.

Источник: РИА "Новости"

«Есть такая поговорка, что Россия начинается с Крыма, но сегодня я бы сказал, что демократия начинается с Крыма. Мы видели первые выборы президента Российской Федерации в Крыму. Это очень важное событие, и все мои коллеги-наблюдатели согласны со мной, все эти выборы максимально прозрачные, успешные, хорошо организованные. Крымчане голосовали с радостью, в хорошей атмосфере и верой в то, что их голос будет услышан», — сказал Бекман.

По его словам, никаких нарушений выявлено не было.

«Мы видели настоящую и чистую демократию. Мне кажется, что на нашей планете сегодня Крым является самым демократическим местом», — подчеркнул наблюдатель.

Аналогичной позиции придерживаются наблюдатели Мохаммед Тамим Эхлас (Афганистан), Александр Гапоненко (Латвия), Драгана Трифович (Сербия) и Гильберт Докторов (США).

Жители Крыма и Севастополя впервые голосовали на выборах президента России.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Власти полуострова провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Константинов о запрете крымских СМИ на Украине: им правда – как вампиру свет
'Резиновая квартира' в Алуште вместила 69 иностранцев
Выборы-2018
«Ростелеком» сообщил о десятках хакерских атак на системы видеонаблюдения за выборами
ЦИК: Грудинин набирает 15,9% голосов по итогам обработки 21,33% бюллетеней
Путин, по первым данным, набирает в Свердловской области более 70% голосов
На выборах в Пермском крае лидирует Путин
Как проходили выборы президента России
Их запомнят: самые странные посетители избирательных участков
Экзит-поллы показали победу Путина с результатом более 70%
ЦИК обнародовала предварительные результаты выборов
Семья бывшего офицера ФРГ попросила убежища в России
Всемирный долг превысил 233 триллиона долларов
В ГД обсудили идею Лондона вместе расследовать «дело Скрипаля»
Спорт
Шипулину не хватило сил, чтобы установить рекорд сезона Россия до последнего круга дистанции претендовала на серебро, но Шипулин не смог сопротивляться натиску Эберхарда и финишировал третьим
Авто
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления) Нам удалось поездить на предсерийных машинах, собранных на заводе в Санкт-Петербурге
Hi-Tech
Россиянин прилетел голосовать на дельтаплане Житель Нижегородской области добрался до участка весьма необычным способом.
Кино
Семья 24-летнего Шварценеггера поддержала его на премьере фильма На красную дорожку также вышли Джастин Бибер и Белла Торн
Недвижимость
Полицейский продал чужую квартиру как свою
Путин поручил ограничить кадастровую стоимость недвижимости
В Москве построят 22 дома по программе реновации в этом году
Названы самые дорогие города мира
Леди
7 звезд, которые не любят диеты (как мы их понимаем!) Возможно, эти знаменитости и лукавят, утверждая, что диете и спорту они предпочтут вечер на диване в компании с кружкой пива и чипсами
Дети
Татьяна Навка готовится снова стать матерью По словам прославленной фигуристки, она мечтает о сыне.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь