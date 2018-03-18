Наблюдатель о выборах в Крыму: самое демократическое место на планете

«Есть такая поговорка, что Россия начинается с Крыма, но сегодня я бы сказал, что демократия начинается с Крыма. Мы видели первые выборы президента Российской Федерации в Крыму. Это очень важное событие, и все мои коллеги-наблюдатели согласны со мной, все эти выборы максимально прозрачные, успешные, хорошо организованные. Крымчане голосовали с радостью, в хорошей атмосфере и верой в то, что их голос будет услышан», — сказал Бекман.
По его словам, никаких нарушений выявлено не было.
«Мы видели настоящую и чистую демократию. Мне кажется, что на нашей планете сегодня Крым является самым демократическим местом», — подчеркнул наблюдатель.
Аналогичной позиции придерживаются наблюдатели Мохаммед Тамим Эхлас (Афганистан), Александр Гапоненко (Латвия), Драгана Трифович (Сербия) и Гильберт Докторов (США).
Жители Крыма и Севастополя впервые голосовали на выборах президента России.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Власти полуострова провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
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