В последнем регионе России завершилось голосование на выборах

Источник: РИА Новости

«По данным на 18 часов (19.00 мск), явка избирателей в Калининградской области составила 55,29%. Общее число проголосовавших составило более 441 тысячи 214 человек», — сообщила журналистам заместитель председателя областной избирательной комиссии Ярослава Орлова.

На выборах президента в 2012 году на то же время явка в регионе составила 52,78%. Представитель избиркома добавила, что итоговые данные по явке будут объявлены в понедельник вместе с результатами подсчета голосов.

По данным избиркома, на территории самого западного российского региона в день выборов президента работали 542 постоянных избирательных участка, 28 участков сформировано на кораблях, которые в день голосования находятся в плавании, еще восемь избирательных участка образованы в местах временного пребывания избирателей, включая Южный железнодорожный вокзал и аэропорт Храброво. Из 789,6 тысячи зарегистрированных на территории области избирателей 50,1 тысячи человек на этих президентских выборах будут голосовать впервые.