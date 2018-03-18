ЦИК: Путин набирает 73,1% голосов по итогам обработки 30% бюллетеней

По данным ФОМ, за действующего главу государства отдали голоса 76,3 процента избирателей, второй — кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,9 процента, третий — Владимир Жириновский с шестью процентами голосов. У Ксении Собчак — два процента.