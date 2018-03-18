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21:36 (мск), источник: РИА Новости

ЦИК: Путин набирает 73,1% голосов по итогам обработки 30% бюллетеней

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Владимир Путин получает 73,1% голосов на выборах президента по итогам обработки 30% бюллетеней, следует из данных ЦИК.

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После закрытия участков в воскресенье ЦИК включил счетчик подсчета предварительных результатов голосования.

Данные экзитполов

По данным ФОМ, за действующего главу государства отдали голоса 76,3 процента избирателей, второй — кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,9 процента, третий — Владимир Жириновский с шестью процентами голосов. У Ксении Собчак — два процента.

По данным ВЦИОМ, за Путина проголосовали 73,9 процента россиян, второй — Грудинин с 11,2 процента, третий — Жириновский с 6,7 процента. У Ксении Собчак — 2,5 процента.

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