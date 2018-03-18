Владимир Путин лидирует на выборах Президента в Новосибирской области
Действующий глава государства набрал более 71% голосов избирателей в НСО, об этом сообщили в Избиркоме.
Действующий глава государства набрал более 71% голосов избирателей в НСО, об этом сообщили в Избиркоме.
Владимир Путин лидирует на выборах Президента в Новосибирской области, об этом «Вестям» сообщили в Избирательной комиссии НСО.
После обработки 67% протоколов избирательных комиссий, первое место на выборах занял действующий президент Владимир Путин, за него проголосовали более 71% избирателей региона. На втором месте кандидат от коммунистической партии Павел Грудинин — он набрал 16,1% избирателей. На третьей строчке Владимир Жириновский с 6,97% голосов новосибирцев. На четвертой строчке Ксения Собчак 1,48% На пятом месте — Григорий Явлинский — 1%, на шестом — Борис Титов- 0,64%, на седьмом — Сергей Бабурин -0,63%. Последнее место занял — Максим Сурайкин — 0, 62%
Явка на территории Новосибирской области составляет порядка 60%.
Окончательные данные будут известны после обработки 100% бюллетеней.
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