Владимир Путин лидирует на выборах Президента в Новосибирской области, об этом «Вестям» сообщили в Избирательной комиссии НСО.

После обработки 67% протоколов избирательных комиссий, первое место на выборах занял действующий президент Владимир Путин, за него проголосовали более 71% избирателей региона. На втором месте кандидат от коммунистической партии Павел Грудинин — он набрал 16,1% избирателей. На третьей строчке Владимир Жириновский с 6,97% голосов новосибирцев. На четвертой строчке Ксения Собчак 1,48% На пятом месте — Григорий Явлинский — 1%, на шестом — Борис Титов- 0,64%, на седьмом — Сергей Бабурин -0,63%. Последнее место занял — Максим Сурайкин — 0, 62%